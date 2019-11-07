【何君堯遇襲】葉國謙形容如同謀殺　區選前一周仍有暴力或需押後

區議會選舉於11月24日舉行，反修例運動衍生的警民衝突頻生。行政會議成員、民建聯葉國謙於港台節目《千禧年代》表示，若在11月17日、即區選前一星期，社會仍出現「好大暴力」，政府需考慮押後或取區選。 對於立法會議員何君堯遇襲，他形容事件非常令人吃驚，有預謀地刺向何君堯的要害，如同謀殺行為。

對於立法會議員何君堯遇襲，葉國謙形容事件非常令人吃驚，有預謀地刺向何君堯的要害，如同謀殺行為。

角逐連任屯門樂翠選區區議員的何君堯昨天（6日）早上於屯門擺設街站時遇襲，左胸被刀刺傷，何事後稱傷口約兩厘米，疑犯當場被捕。葉國謙形容事件非常令人吃驚，認為疑犯是有預謀地刺向何君堯的要害，如同謀殺行為。他指過往擺街站時有不同政見人士表達反對或不滿屬正常的事，又指何君堯遇襲事件在參選者之間引起強烈反響，擔心擺街站時也會遇襲。葉國謙認為，政府需確保有公平、和平的環境，讓參選人展開競選工作。

葉國謙相信，無論民主派或建制派，也希望選舉能夠如期進行，希望「暴力人士」給予市民投票機會，擔心若繼續下去，投票日當天街上也出現黑衣人，令市民不會去投票。葉表示若社會在11月17日、即區選前一星期，社會仍出現「好大暴力」，政府需考慮押後或取區選，有關情況應交由選舉管理委員會轄下的危機管理委員會作客觀考慮和決定。

葉國謙又指，若後備投票日也未能順利舉行區選，需修訂選舉法例才能重啟選舉，不排除需處理一至兩年，若在2020年立法會選舉前未能完成區選，將影響5席「超區」和1席區議會（一）的議席產生；葉國謙指，選委會選舉或會受區選影響，若區選無法舉行，117個選委會議席將懸空，他指可修改法例，由人大、政協取代，但他不希望此情況發生，亦同意做法會引起很大反彈。

屯門樂翠選區參選人有何君堯、民主黨盧俊宇及蔣靖雯。