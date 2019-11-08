【墮樓科大生】陳帆對死訊表示難過：願他安息　

22歲科大生周梓樂在將軍澳衝突期間，於尚德停車場高處墮下，今日（8日）宣告不治。運房局局長陳帆今日出席立法會房屋事務委員會時，對周梓樂的死訊表示難過。 有立法會議員在會上強調，現時警務人員可擅闖居民，期望他能正視業權問題，陳帆說，警隊的天職的維護社會安全，若有地方發生治安問題，警方有責任及權限執行職務。

運房局局長陳帆今日出席立法會房屋事務委員會時，對周梓樂的死訊表示難過。（資料圖片）

陳帆今日出席立法會房屋事務委員會，並就施政報告作出簡報。會上立法會議員鄭松泰指出，警方早前在廣明苑施放催淚彈，令周同學不幸墮樓；而在較早前，警方亦曾進入屯門兆軒苑及馬鞍山新港城中心作拘捕行動，新港城的保安事後更被捕。鄭松泰批評，香港一直尊重及保障私有業權，但警方無視私有制度。

陳帆：希望周同學安息

被問及在如今的社會狀況下，政府是否仍然肯定市民的置業訴求，陳帆指出，對周同學的離世感到非常難過，亦希望他安息。他又指，面對房屋政策時，除了要考慮社會環境外，更需要將「眼光放遠」。他說，房屋的建設供應以十年計，若不作規劃及準備，即使有土地供應，十年後可能亦未必有房屋供應。

他又指，不便揣測市民現時的置業訴求，但政府需為市民建設房屋階梯，又稱現時房屋工作正「追落後」，故其工作不能停頓，市民才有機會安居樂業。

陳帆：警方有責任及權限進入地方執行職務

鄭松泰又指，現時警務人員可擅闖居民，期望局長能正視業權問題。陳帆說，警隊的天職是維護社會安全，如有地方發生事件及治安問題，他們有責任及權限進入地方執行職務。