【11.10集會】SOGO感謝祭「冒險」吸客　一件小衝突導致無奈落閘

過去多月，凡預知銅鑼灣有大型示威活動，區內旗艦購物熱點之一的銅鑼灣崇光百貨（SOGO）都會關門「 迴避」，今日一改以往打算照常營業，皆因今日是一年一度黃金檔期「感謝祭」的首個星期天，不想一啟動便銷售「打折扣」，可惜由於一起突發場面，令形勢惡化，最終不得不提早落閘，臨時停止營業，現場大量顧客無奈狼狽離開。

有約五十人到崇光百貨內聲援，部分人戴上口罩，由四樓巡遊至十一樓，沿途高叫口號，場內仍有大批市民購物。（廖雁雄攝）

有人與職員口角 約五十人到場聲援

今日下午二時左右，已有示威者在銅鑼灣一帶聚集，氣氛漸見緊張，但正舉辦感謝祭的SOGO未受影響，照常營業，直到下午四時四十五分左右，由於突發性出現一件小衝突，令情況完全逆轉。

據現場消息指，崇光百貨四樓有人與職員理論，戴黑色口罩的情侶李先生和陳小姐向傳媒投訴，上電梯時遭一名自稱是崇光百貨職員的藍衣女子推撞，李先生打算舉機拍攝該藍衣女樣貌時，對方意圖搶去他的手機。其他人加入戰陣，打算與藍衣女理論，一名白衣保安員推開情侶，帶走藍衣女，於是更令群情洶湧，十多名現場人士包圍白衣保安理論，其後有身穿西裝的保安人員出面向眾人道歉，惟現場人士不接受，要求藍衣女出面道歉方肯罷休。

雙方在四樓僵持不下，通道非常擠擁。之後，有約五十人進入崇光百貨內聲援，部分人戴上口罩，稱要由四樓「巡遊」至十一樓，沿途高叫口號，當時場內仍有大批市民購物。

部分食肆內顧客放下未吃完的餐點立即結帳；亦有食客的餐點在商場宣布關店後才剛送上桌。（鄭榕笛攝）

廣播後大量顧客狼狽離開 場面混亂

未幾，崇光百貨發出廣播，將於五時關閉四樓舊翼，由於距離關閉時間只餘下十分鐘，其他顧客在廣播後狼狽離開。部分食肆內顧客放下未吃完的餐點立即結帳；亦有食客的餐點在商場宣布關店後才剛送上桌。由於有大量人潮同時使用扶手電梯往地下方向離開，扶手電梯轉角位置極度擠擁。

由於有大量人潮同時使用扶手電梯往地下方向離開，扶手電梯轉角位置極度擠擁，場面混亂。（鄭榕笛攝）

保安人員在入口處貼出告示，指商場今日暫停營業，並鎖上大門，只留下部份出口供商場內顧客離開。（鄭榕笛攝）

最後，保安人員在入口處貼出告示，指商場今日暫停營業，並鎖上大門，只留下部份出口供商場內顧客離開。