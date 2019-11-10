【區議會選舉2019】曾鈺成：區選押後或取消機會低　劃死線不實際

反修例示威持續不斷，兩星期後的區議會選舉能否舉行仍是未知之數，立法會前主席曾鈺成今（10日）表示，相信區選取消或押後的機會低，但相信個別票站可能會受到衝擊而需要押後投票，政府必須確保選舉公平公正。 他認為從政府角度而言，若取消或押後區議會選舉，會帶來複雜及難以處理的後， 影響之後的立法會選舉及特首選舉，造成「骨牌效應」。

建制派選情不樂觀

曾鈺成出席無綫節目《講清講楚》時表示，即使押後選舉，最多只可押後兩星期，但無人能保證兩星期後的環境較現時好。他指押後區選會來「骨牌效應」，影響之後的立法會選舉及特首選委會選舉，他相信要整個區選都押後的機會很少。

他坦言建制派對選情不樂觀，但亦不想改期，「你不能永遠『著數』，若時勢對你不利要接受，但唯一大家不能接受的是因暴力威脅選舉公平性」，因此政府一定要保證當天選民能安心出來投票，「若有人覺得亂，算了，留在家不出來，若果這樣一定影響公平性。」

對於行會成員、民建聯元老葉國謙建議，在本月17日、即選舉一星期前劃下死線，若再出現暴力就押後選舉，本身是民建聯創黨主席的曾鈺成認為是不實際，指一星前沒有暴力不等於選舉當日沒有，又指建制派大多數的參選人都不希望取消或押後選舉。他強調選舉的安全是首要，若不能保障到過程中有安全的環境，談不上公平，而確保選舉安全是政府最基本的責任。