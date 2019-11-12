【11.11三罷】央視：暴徒愈來愈喪心病狂　只能以最嚴厲執法回敬

央視周一（11日）發表評論文章，指香港暴徒從連番向警察投擲燃燒彈，到借獻花之名行刺愛國愛港議員；從企圖搶走警槍，到向市民淋潑易燃液體並點燃，可見暴徒變本加厲，愈來愈無法無天，愈來愈喪心病狂，只能以最嚴厲的執法回敬。

文章題為〈暴徒無所不用其極須以最嚴厲執法回敬〉，指香港暴徒周一強行發起「三罷」行動，有的堵路縱火，有的向港鐵路軌投擲雜物，還有的伏擊警察，向警察投擲燃燒彈，而其中最惡劣的是，有黑衣蒙面暴徒攻擊港警，並有奪槍動作，面對多名暴徒圍攻，在警告被無視後，警察開槍反擊。

文章表示，當時情勢危急，千鈞一發，如果警察稍有遲疑，恐怕就會被圍毆；若配槍被暴徒搶走，後果更不堪設想，因此從這個角度看，警察開槍是維護自身安全，也是捍衛公共安全。

關乎香港前途命運的生死保衛戰

文章又謂，事實證明，這場鬥爭已經是關乎香港前途命運的生死保衛戰，已經到了退無可退的地步；面對暴徒完全突破法律底線、人性底線的惡行，最好的回擊就是依法規束，依法嚴懲，依法制止和懲治暴力活動，就是維護香港廣大民眾的福祉，就是對香港負責，就是保障香港的未來。

文章強調，止暴制亂仍然是香港最重要任務，亦是行政、立法、司法機關的共同責任，他們旗幟鮮明地支持警隊嚴正及果斷執法，確保香港社會治安及市民生命財產安全。