【11.11】丘品新聞批警方擅取開槍影片　刪減片段影響事實準確性

拍攝片段的丘品新聞，於今日(11月12日)凌晨1時左右，在FACEBOOK專頁，發佈其公開澄清聲明。丘品新聞批評警方，在沒有授權的情況下，在警方記者會上公開有關影片的片段。此外，丘品亦認為警方在記者會上播放的片段為刪減版，影響事實的準確性，未能讓市民真正了解在西灣河所發生的事件始末。

昨日(11月11日)網民發起「黎明行動」，在全港多區堵路及三罷。期間在西灣河，一名警員發射三槍實彈，擊傷一名男學生，開槍過程被網媒「丘品新聞」的記者拍攝到，多間傳媒均向丘品新聞取得授權，轉載開槍過程片段作報道。警方在昨午的記者會上，亦有即場播放丘品新聞的部份片段，輔助警方解釋開槍原因。

就昨天（11日）早上七時許，本台採訪記者於直播期間攝了交通警員發射三槍實彈事件成為獨家片段事宜，不少讀者就此提出多個疑問，對此，本台有以下三個要點需要嚴正公開澄清，給予各讀者一個明確的交代。

一、本台並沒有私下授權警方於記者會上公開有關影片片段。本台無疑與大眾同時間才得悉警方於昨天四點鐘記者會公開播映，作為向市民解釋事發經過的資料片段。而警方亦沒有接觸本台相關記者進行錄口供的程序。

二、本台對於警方公開之刪減影片，影響事實的準確性，未能讓市民真正了解昨早在西灣河所發生的事件始未，對此表示深感遺憾，望警方能夠給予公眾一個得悉事實全部的知情權，公開真相的透明度。

三、本台發放之影片只有一個版本。本台發現昨日於網上流傳一段並非本台記者聲音導航的相關影片，當中之不實內容與本台實屬無關，望相關人士切勿干預新聞報道的真確性。本台對此保留一切法律追究的權利。

本台一直秉持第四權功能，監察社會及報導一切的事實，以給予香港市民真相為依歸。一直以來，感謝各位讀者對本台的高度信任與支持。本台各前線記者、攝影師及編輯藉此公開對各位支持者表示最深切的感激。全賴有你們的支持，才能成就今天初出茅廬的丘品新聞。

對於事隔多個小時才發布聲明，望各位體諒。鑒於昨天各區的公眾活動，本台動員大部分員工為讀者作即時報導，因此未能及時處理有關讀者們的疑惑，本台就此再次向各位致歉。盼望往後日子，各位讀者繼續支持丘品新聞（丘品創作），本台承諾繼續捍衛新聞自由，報道事實的真相。

最後，本台衷心感激各前線記者在這段艱難日子上共渡時艱，不畏懼及堅持追求真相的精神。香港人精神是打不死的，加油努力！

丘品創作暨丘品新聞

二零一九年十一月十二日