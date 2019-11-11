【11.11三罷】教協促周二全港停課　教育局拒絕　德望停課兩日

香港多區今日（11日）多區發生警民衝突。教協指出，基於學童安全及交通情況的考慮，強烈建議教育局統一宣布，明天學校及幼稚園停課。 教育局表示，就明日（12日）可能出現的情況，籲請學校繼續彈性處理個別教師和學生因交通或其他突發事故而遲到或缺席的事宜，亦提醒學生及家長明早出門前注意交通消息及相關宣布，如有因交通或其他考慮家長決定子女不能或不宜回校，應盡早通知學校。 網傳有約20間中小學及幼稚園明日停課，而清水灣道德望學校中小學幼稚園部，明起一連兩日停課。

多區今日爆發警員衝突，教協強烈建議教育局統一宣布，明天學校及幼稚園停課。（曾梓洋攝）

教協：今日不少警方驅散行動波及校園

教協指，除了交通尚未恢復外，今日亦收到不少教師及家長的意見，反映警方驅散行動波及校園，有幼稚園及小學更反映受催淚彈波及，危害師生健康，對明日上學的情況感到十分憂慮。

教協認為，基於學童安全及交通情況的考慮，強烈建議教育局統一宣布，明天學校及幼稚園停課。

呼籲校方彈性處理

教協提醒，家長有權在特殊情況下決定子女是否上學，建議家長按實際情況作出最合適的安排，並按正常程序通知學校。同時又呼籲校方彈性處理有關情況。

此外，由於交通情況的考慮，教協建議學校就明日學童及教職員上學的情況包容處理，並按校本情況恰當地處理學校的人手安排。如果情況嚴峻，學校亦可校本決定停課，並盡早通知家長。

警方不應貿然進入大學校園範圍

同時，教協又指，警方今日進入多間大學進行驅散行動，認為警方不應貿然進入大學校園範圍，引發更嚴重的衝突。