香港民研：司局長滿意淨值首次全部負數　邊個局長民望大插水？

香港民意研究所今日（12日）發佈「我們香港人」滾動調查及定期特區政府的民望報告，特首林鄭月娥評分再跌破20分關口，只有19.5分，再跌至上任以來及歷屆特首新低；16位司局長的滿意率淨值首次出現全部負數，反映不少市民對特區政府表演強烈不滿，其中食物及衛生局局長陳肇始民望大跌20%。

香港民研的民意調查，首次出現整個政府班底的支持率淨值全部負數。（陳綽嵐攝）

56%受訪者評林鄭0分 支持淨值-71%

香港民研數據科學經理戴捷輝指，調查中有56%的受訪者對林鄭的評分為0分，更有超過八成受訪者反對她繼續出任特首，支持率淨值低至負71%，跌至上任以來及歷任特首的新低。

整個問責班子的支持率淨值首次出現全部負數，政務司司長張建宗支持率淨值創上任以來新低，只有負29%；在三司十三局中，律政司司長鄭若驊的滿意率最低，支持率淨值為負68%；食物及衛生局局長陳肇始的跌幅最大，與上次調查相差20個百份點，支持率淨值為負10%，首次出現負數。

問責官員滿意淨值全見負數，其中食物及衛生局局長陳肇始 (左) 民望大跌20%。(資料圖片)

77.3%支持成立獨立調查委員會

在另一份「我們香港人」滾動調查中，在1,050位受訪者中，有77.3%支持成立獨立調查委員會，調查警方在反修例事件中使用武力的情況。城市大學專上學院社會科學院講師黃志偉指，調查結果反映出市民對政府及執法機關的不信任，政府應盡快就主流民意作出適當回應，而非利用警察施壓，阻止市民表達意見。

逾七成人支持為陳彥霖召死因聆訊

報告中亦有76.4%受訪者支持一人一票普選立法會及行政長官，76.2%受訪者支持政府就職業訓練局學生陳彥霖的死因召開死因聆訊。黃志偉指，兩條問題的結果反映出主流民意對現有制度不滿，希望透過其他方法如解決當前困局。