【逃犯條例】曾俊華：止暴制亂只是「果」未解因　政府有責任降溫

反修例運動持續不斷，警方和示威者的武力同時升級，前財政司司長曾俊華及其前政治助理羅永聰今（12日）出席港台節目《視點31》談及現時局面，曾俊華稱對情況非常擔心，他認為政府有責任降溫，強調雙方一路升溫對大家都沒有好處，短期內武力程度應減低，政府亦應成立獨立調查委員會找出真相，證實11月24日會如期舉行區議會選舉；長遠則需檢視並處理種種爭議起因。

曾俊華指，近日發生的暴力事件令不少人感痛心，惟他強調不應成押後11月24日區議員選舉的理由。（資料圖片）

曾俊華聯同逾百名多個界別人士今（12日）刊登聯署聲明，促請政府盡最大努力，確保區議會選舉順利進行，不可因別有用心人士的干擾而取消，否則會造成社會更大的不穩。曾俊華在節目中指，近日發生的暴力事件令不少人感痛心，惟不應成押後區選的理由。他又指，雖然不信如期舉行區選能解決所有問題，但區選是一個好機會，讓市民表達心聲和意向。

曾俊華稱對現時情況非常擔心，他認為政府有責任降溫，強調雙方一路升溫對大家都沒有好處。（資料圖片）

稱警方個別情況有點過火

曾俊華又認為，政府現時提出「止暴制亂」是「果」，惟當中的「因」仍然存在，而政府應返回基本步處理「因」，包括成立獨立調查委員會等找出真相。

被問到「因」是否指民間的五大訴求，曾俊華稱是其中一部分，還有社會的價值觀等。他亦不認同政府只要處理房屋、民生等問題就可解決事件。

對於早前有傳媒拍攝到曾俊華出現灣仔示威現場，他稱自己每周六都會回母校教導劍擊，故經過時會留意街道發生的情況，強調實地了解與在報章、電視看的不同。另被問到是否認同警力處於失控情況？曾俊華稱，整體情況非外人看得到，但他認為個別情況的確有點過火。