《新華社》：暴行無異恐怖主義行徑　香港正處於最危急關口

《新華社》發表時評指香港修例風波發展至今5個多月，暴徒的暴力活動變本加厲，「反中亂港」政客借機搞亂香港、奪取特區管治權，形容香港正處在最危急的關口。

評論文章表示，香港5個多月的修例風波，暴徒的暴力活動變本加厲、無法無天，從使用石塊、棍棒、利刃，到扔汽油彈、安裝炸彈；從衝擊政府部門、破壞公眾設施，到對商鋪、銀行、酒店打砸搶燒；從非法禁錮圍毆記者、衝擊新聞機構，到「私了」異見人士；從公然襲警、搶槍、割喉殺警，到明目張膽刺殺愛國愛港人士、甚至當眾殺人放火，他們不斷突破法律、道德、人類文明的底線，其暴行無異於恐怖主義的行徑。

批評政客借機搞獨立或半獨立

時評認為，暴徒的惡行已與修例無關，正如行政長官林鄭月娥所指出的，他們是在與市民為敵，並批評「反中亂港」的政客把暴力犯罪美化成爭取民主和自由，毫無人性，其目的就是欺騙廣大香港市民，借機搞亂香港、奪取特區管治權，從而把香港變成一個獨立或半獨立的政治實體，假高度自治、「港人治港」之名行完全自治、對抗中央之實，最終使「一國兩制」名存實亡。

時評形容香港「正處在最危急的關口」，並指過去5個多月來，許多港人已被暴力裹挾進入一種分裂的病態：只論情緒不講事實；只問觀點不分是非，顛倒黑白、造謠誣蔑，如果任由這種不正常繼續發酵，留給社會自我修正的時間將所剩無幾。