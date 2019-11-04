【警方記者會】新華社被縱火　謝振中反問：係邊個打壓新聞自由？

六名記者今日（4日）戴貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」六個單字的頭盔，出席警方記者會。警方要求六人除下或離場，僵持逾20分鐘後，記者會取消。警方其後經政府新聞處公布，會於下午5時30分時在官方Facebook專頁，以網上直播形式交代過去周末的行動細節。 沒有記者列席，警方在會上綜合上周五（1日）至本周日（3日）執法情況。警察公共關係科總警司謝振中多次自問自答，指出暴力情況已十分嚴重，「呢幾個月來，香港窮得只剩下暴力」，又引用反納粹名句，指出不少人都激進示威者破壞縱火、私了情況緘默，警告「最後當他們向你襲擊的時候，就不會有人再為你發聲」，「我們的城市因為這些暴徒的惡行，失去了免於恐懼的言論自由，令人心寒」。

商場和屋苑不是罪犯的避風塘，警察有權進入執法。 警察公共關係科總警司謝振中

早前警方取消記者會，其後以FB直播方式交代周末行動細節，警察公共關係科總警司謝振中連環爆金句。（警方直播截圖）

直播一開始，警察公共關係科總警司謝振中談及過去一周警方曾進入商場及屋苑執行任務，他強調，「香港無一個地方無王管。任何人犯法，警方就會執法。商場和屋苑不是罪犯的避風塘，警察有權進入執法。」

在上周的示威活動中，警察進入屋苑和商場內執法引起爭議，亦有意見指「警察不出現就不會亂」，謝振中對此不解，更反問：「系，但又無見警察未入商場時和平到邊度？好想問，如警察不是第一時間進入商場，商場又要有多少間商舖進一步被破壞？點解蒙面暴徒進入商場破壞的時候，你哋不鬧？警察進入商場制止暴徒繼續破壞其他的商店，就要追住鬧？」

六名記者戴上貼有「查」、「警」、「暴」、「止」、「警」、「謊」六個單字的頭盔，拒絕離開，警方約20分鐘後宣布取消記者會。(陳浩然攝)

新聞自由不是大家都追求的咩？到底係邊個打壓新聞自由？ 警察公共關係科總警司謝振中

示威者破壞新華社分社：到底係邊個打壓新聞自由？

上周六（2日）有人發起在維園集會，但被警方反對，其後逾130名民主派區議會候選人決定在維園各自舉行「選舉聚會」。對此，謝則反問，「佢哋夾硬來，將集會拆散成為少於50人的聚會，但出來的都是咁多人，都係同一班人，咁樣有咩分別呢？」

周六下午，位於灣仔皇后大道東的新華社香港分社大樓，遭到破壞及縱火。儘管今日台下已經沒有記者，謝振中仍似向記者發問：「新聞自由不是大家都追求的咩？到底係邊個打壓新聞自由？」

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大家知不知道40公里有幾長？就是尖沙咀去上水的距離！ 警察公共關係科總警司謝振中

大量欄杆被毀 謝：長度達40公里

反修例風波持續至今，不少港鐵站的設施、道路交通燈、路邊的欄杆遭到破壞。或是為了強調破壞之嚴重，謝振中曾自問自答「如果我問香港中有邊個港鐵站系未被破壞過的？我相信大家都答唔出來。」其後他又開估表示，過去有85個港鐵站，1,500多部閘機，1,880部售票機等被示威者破壞。

謝振中亦表示，過去示威活動中有460部交通燈失靈，4萬米以上的欄杆被拆毀，他向觀眾提問：「大家知不知道40公里有幾長？就是尖沙咀去上水的距離！」

根據Google地圖，由港鐵尖東站到上水站直線距離為23公里，而駕車距離則約33公里。

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起初，有暴徒四處縱火堵路，大家無出聲；跟住佢哋破壞中資的商店，大家無出聲；後來他們毆打不同意見的途人，大家仍然無出聲；最後當他們向你襲擊的時候，就不會有人再為你發聲。 警察公共關係科總警司謝振中套用反納粹名句

周六晚上在旺角發生最少兩宗懷疑「私了」事件，一名男子被人襲擊，更遭扯甩內褲。（李智智攝）

旺角男子遭私了 謝套用反納粹名句

除了維園集會之外，周六晚上尖沙咀亦有「人權民主和你Sing」合法集會，但其後也爆發衝突，旺角當晚發生至少兩單「私了」，有男子疑與示威者發生爭執，其後被多名示威者圍毆及用雨遮襲擊；男子不支倒地後，面有血跡及上衣被扯開，再有示威者上前將男子的長褲及內褲扯開，一度露出下體。

對此，謝振中說：「起初，有暴徒四處縱火堵路，大家無出聲；跟住佢哋破壞中資的商店，大家無出聲；後來他們毆打不同意見的途人，大家仍然無出聲；最後當他們向你襲擊的時候，就不會有人再為你發聲。」

謝振中的這番話則是套用德國牧師馬丁．尼莫拉二戰後寫的懺悔文，二戰時德國知識分子與牧師曾屈服於當時德國的納粹勢力，幫助納粹肅清無辜者，這位牧師亦被希特拉親自下令送入集中營。這段懺悔文其後被刻寫在美國的猶太人大屠殺紀念碑上，用以警醒世人不要對惡行沉默。在套用完這段文字後，謝振中更指，「我們的城市因為這些暴徒的惡行，失去了免於恐懼的言論自由，令人心寒。」

呢幾個月來，香港窮得只剩下暴力。 警察公共關係科總警司謝振中

收視爆升 曾有1萬人看FB直播

最後他感嘆「呢幾個月來，香港窮得只剩下暴力」，並呼籲市民不要對暴力麻木，不要讓暴力成為香港生活的一部分。由於無記者提問環節，直播約30分鐘就結束，最高峰時約有1萬人在線觀看。