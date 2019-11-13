【8.31太子站】李家超：打死人屬「生安白造」　閉路電視不宜公開

警方今年8月31日在港鐵太子站月台及車廂執法期間，被指以警棍及胡椒噴霧攻擊沒有反抗的市民，並將記者、急救員驅離太子站，港鐵事後未有公開完整閉路電視片段。事件引起廣泛關注，警方及港鐵被質疑有所隱瞞及延誤治療傷者。立法會今日（11月13日）召開大會，議員楊岳橋就此事向保安局局長李家超提出質詢。 李家超指出，當日太子站事件中，警方並沒有阻礙救援，指當日太子站被人包圍，警方是基於安全理由，才用特別列車將被捕人士送到荔枝角站；他重申當日太子站事件無人死亡，認為有關「打死人」的說法是生安白造、無中生有，反問如果有人死亡，為何沒有家屬向警察報案。至於當日閉路電視片段，他認為不宜公開。

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李家超：閉路電視片段不宜公開 打死人說法「用心不良、抹黑警隊」

楊岳橋質詢，分別有多少名警務人員、消防員、救護員及其他政府部門的人員在港鐵太子站及荔枝角站內執勤，以及有多少人在太子站內被捕受傷；警方當晚把記者及志願急救員驅離太子站的原因和法律依據，有否評估侵犯新聞自由的問題；政府會否公開當晚港鐵站內閉路電視鏡頭及警務人員的隨身攝錄機攝錄所得的所有片段。

李家超回應，在831當日大批示威者在港九新界非法集結、堵路、破壞、縱火、襲擊警務人員，並以雜物扔入港鐵路軌。當日約10時45分，太子站有大批「暴徒」與車廂內的其他人，包括長者發生爭執，並以滅火筒噴入車廂，港鐵廣播要求乘客離開車廂，警方接報後調派警員入太子站，入站後警務人員受到「暴徒」以雨傘等襲擊，於是以適當武力進行拘捕。警方當日拘捕66人，涉及非法集結、刑事毀壞、藏有攻擊性武器等罪名。

其中，警方當場在太子站中，拘捕52人，其中7人被押送至葵涌警署，另由於太子站其後被包圍，警方和港鐵商討後，將其餘45人由港鐵安排的特別列車送至荔枝角站。當日消防處派出38名人員在太子站執勤，其中有20名是救護人員，其後7名傷者被分別送至明愛及瑪嘉烈醫院。惟李家超未有具體提及當日在太子站執勤的警務人員數目。

李家超指，香港有新聞自由，警方會盡量配合採訪，但認為警方也有法定責任保護公共安全和秩序，希望雙方互相尊重和理解。他又否認警方阻礙或延遲救援，並指絕大部分警務人員都接受過急救和基本的醫療訓練，可在救護人員到場前，對受傷的被捕人士進行治理。

他又指，醫管局、消防處已多次公開澄清沒有死亡個案，認為說法是生安白造、無中生有、惡意謠言、抹黑警隊，屬用心不良。至於當日片段，警方刑事調查正積極進行，正檢視拍攝片段，李家超認為這很可能是刑事審訊證據，不宜在審訊前公開，不過日後的審訊會公開進行，市民和傳媒可以得悉內容。

李家超再次否認當日太子站事件中有人死亡，但再度拒絕公開閉路電視片段。（資料圖片）

被問多少無被捕人士受傷 李家超：無數字

楊岳橋追問，是否當日全部被打的市民，都是李家超口中的「暴徒」、全部都有攻擊警務人員，全部都「抵打」？李家超未正面回應，只表示警方採取武力，都是根據現場整體情況，如遇到抵抗，要用適當武力。而當日，警方另外在油麻地站拘捕10人。

議員尹兆堅追問，無被捕的人士，當日警方打傷多少名？他又質疑，當日速龍小隊衝入車廂所攻擊的乘客，單單一個車廂已不止7人。李家超指，如果傷者是自行求診而非當場被送院，政府沒有數字可提供，因為醫管局只會統計就一場事件接收的傷者。而李家超指，據政府資料，當日事件的傷者至今已全部出院，無人死亡，重申打死人指控是生安白造，又認為香港不是「孤島」，如有人死亡，其家人一定會報案。

另一議員梁耀忠再追問，有沒有看過當日警察入車廂攻擊未有反抗的市民相關片段，如果當日多過7個人被警察打傷，會否向其賠償。李家超指已經多次解釋，看事情要多看前因後果。如果有人認為自己受傷與當日警方行動有關，可向警方反映，投訴警察課會處理。