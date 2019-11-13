【1112．中大】李家超稱「汽油彈天下」　 籲勿只看某一片段

保安局局長李家超今日（13日）在立法會會議上回應針對拘捕年輕人的質詢時表示，若集會和平舉行，「警方係無須要執法，亦都係大家相安無事」。他形容昨天中大衝突是「汽油彈天下」，呼籲市民勿只看某一片段，期間民主黨胡志偉多度叫囂表達不滿被逐，民主派離座聲援，立法會主席梁君彥宣布會議暫停，民主派趁李家超離開會議廳時包圍抗議。

李家超。（資料圖片）

截至上月底共拘三千人

胡志偉在會上質詢年輕人被捕的數字和權利，李家超指，截止10月31日，警方共拘捕3001人，年齡介乎12歲至83歲，當中3分1是學生，430人是18歲以下。

李家超表示，警方沒有備存被捕人士被拘留時間的相關資料，警方處理被捕少年或兒童有清晰指引，並會確保他們的權利和福利，根據《警察通例》，必須採取合理步驟和通知他們的家長或監護人，在合理可行之下，警方會安排合適成人陪同。

對於被捕人士多為年輕人，胡志偉質問李家超是否「年輕有罪」，又指學生在校外組人鏈和唱《願榮光歸香港》都被警察制服和拘捕，問警方隨意在商場濫捕是否保安局下的指令。

李家超回應指，警方拘捕人必須根據事實和證據，如果有人犯法，警方必須採取行動，他稱不想見年輕人參與違反行為，市民亦有言論和集會的自由，「如果係和平守法嘅集會或者表達言論自由，警方係無須要執法，亦都係大家相安無事」。

胡志偉抗議被梁君彥逐出會議廳。（資料圖片）

胡志偉抗議遭梁君彥驅逐

李家超又指，過去很多上述學生活動舉行後，警方沒有採取行動， 但當見到罪案行為，例如掘磚和在天橋上向路面扔雜物，警方便必須採取行動。

民主派不滿李家超回應，多度叫囂，胡志偉批評李家超沒回應問題，遭梁君彥警告停止，之後李家超繼續發言，強調看事情要看整件事，並用「汽油彈天下」形容中大一役：「大家唔可以只講某一片段，我哋睇下整個社會情況琴日就係大家睇到，係咪？我哋係講緊汽油彈天下，我哋講緊焚燒...」

胡志偉在李家超發言時繼續大叫，梁君彥終下令胡志偉離開會議廳，在保安驅趕胡志偉期間發生推撞混亂，民主派林卓廷、許智峯、范國威等議員高呼「李家超下台」、「李家超滿手鮮血」等口號，推撞一直延續到會議廳外，多名保安對高舉標語牌和叫口號的泛民議員有疑似拉扯動作，泛民議員一度質疑保安動作導致他們受傷。