【逃犯條例】田北辰倡港府先承諾獨立調查　將去信韓正反映

警民衝突愈演愈烈，實政圓桌立法會議員田北辰表示，建議政府先承諾會在暴力衝突平息後成立獨立調查委員會，調查6月以來的事件。他指，風波從頭到尾都是政治問題，如非政治解決，僅透過警察行動，難以平息動亂。 他指會以港區全國人大代表身份，去信身兼中央港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正，反映香港社會實況，讓他備悉該建議，亦會去信特首林鄭月娥促請政府採納建議。

田北辰要求港府先承諾成立獨立調查委員會。（莊恭南攝）

田北辰表示，過去兩日香港進入前所未有瘋狂狀態，市民無法上班，學校無法上課，不論背景，很多人都恐懼，情況前所未有。他指事件發展至今，從頭到尾是政治問題，「如不政治解決，透過警方行動，大家是否相信能讓暴亂平息？」

他又指，「止暴制亂」是目的，但需要思考如何做到，因多次民調均顯示市民大比數要求成立獨立調查委員會，監警會外聘的5個海外專家亦指監警會結構有缺陷，舉證能力不足，對多個重大事件如7.21元朗事件及8.31太子站事件無法提供結論。田認為，有法定權力的獨立調查委員會才能找到真相，「不找出真相情況只會越來越差。」

田北辰指，只要政府承諾衝突平息後一定會成立獨立調查委員會，「就做到足曬」，因社會焦點會轉移到獨立調查的討論，「和理非」不再會支持暴力示威者。他又指，如繼續依靠監警會，情況會繼續惡化，讓「止暴制亂」變成無用的口號。