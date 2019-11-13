【逃犯條例】警犬欠防毒面罩吸催淚煙　李家超：外國裝備與港一樣

自反修例風波在6月爆發至今，在衝突現場執勤的警犬不時被發現在欠配備防毒面具下吸入催淚煙，警方被批評漠視警犬的安危。 保安局局長李家超今日（13日）在立法會大會上表示，外國警犬的裝備與香港一樣，當警方收到有任何警犬有異樣的報告，會立即請獸醫跟進。

民主黨鄺俊宇提出關注警犬的口頭質詢，由黨友尹兆堅在會上代問。（資料圖片/洪嘉徽攝）

民主黨鄺俊宇提出關注警犬的口頭質詢，由黨友尹兆堅在會上代問。李家超談及催淚彈對身體的反應，指吸入催淚煙可短時間內復原：「一般嚟講，吸入咗催淚煙會令皮膚及眼睛感到灼熱，鼻同埋咽喉受到刺激，但影響只係短暫，只要離開被催淚煙影響嘅地方，就可以係短時間之內復原。」

保安局局長李家超在立法會大會上表示，外國警犬的裝備與香港一樣，當警方收到有任何警犬有異樣的報告，會立即請獸醫跟進。（資料圖片/張浩維攝）

至於警犬執勤的情況，李家超指，警方無備存自今年6月以來用警犬協助處理公眾示威的執勤數字，近月的行動中並無接獲領犬人員就警犬執勤後感到不適的報告，他又指警犬經嚴格訓練，定時接受健康檢查，確保有充足的營養和休息，身體狀況能執行警方賦予的任務。

人民力量陳志全追問為何警察有防毒面具，警犬卻沒有，李家超回應稱，當警方收到警犬有異樣的報告，會立即請獸醫跟進，一向亦有與漁護署溝通，他表示，外國警犬的裝備與香港一樣，調派警犬處理某類工作亦與外國做法沒分別