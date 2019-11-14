【區議會選舉2019】建制改戰術打政治牌　籲選民反暴力「公投」

區議會選舉臨近，今年建制派的選情受反修例風波影響而被看淡，在距離選舉不足兩周之際，日前有人在多份報章登頭版廣告，黑底白字：「用你一票 反暴力 救香港」。據悉，有關廣告正是建制派區選「操盤人」擬定的戰略主題。 有建制政黨骨幹人士承認，選舉策略將有調整，由往時強調民生工程，轉為跟泛民一同打「政治牌」，以「反暴力」帶動輿論戰，呼籲不滿黑衣人暴力破壞交通措施、商鋪和堵路的居民，在11月24日積極投票，以「意向投票」結果來向暴力說不。 不過有區議會候選人認為，選民對示威暴力的不滿，未必會轉化成支持建制候選人的票數，反而特首林鄭月娥在區選前的一言一語，更能牽動建制派的選情。

示威者近日暴力有所升級，堵塞主要行車路，居民出行受阻。（高仲明攝）

過去區議會選舉，建制派都主打「民生牌」，強調地區工作往績，如何服務街坊，但隨着反修例風波席捲全城戰火不息，建制派今年不得不調整策略，與泛民鬥打「政治牌」。

一名建制派政黨骨幹表示，近日黑衣人的暴力抗爭不斷升級，破壞地鐵設施、堵塞主要車路及放火焚燒店鋪，居民對暴力破壞的行為反感。故此，他們未來兩周的選舉策略亦有所調整，不再像以往般以民生為主軸，而是會帶動「反暴力」的輿論戰，呼籲基本盤選民及「首投族」，以投票結果來顯示民間反對暴力，「今日咁嘅社會氣氛，唔通仲同選民講你為他們通了幾多條坑渠？有多少人會聽？」

該人士認為，以「反暴力」為主軸，將今年選戰變成一場「民意取向」投票，或會為建制選舉帶來一線生機。

不過，新民黨德明選區候選人陳志豪接受查詢時表示，對該區選情感到越來越不樂觀。他稱，近日選舉工程受到嚴重影響，不但落區時遭受滋擾，該黨的議員辦事處亦受到「裝修」要脅。他說，雖然這兩日的暴力示威升級，不少將軍澳居民對黑衣人大肆破壞地鐵設施反感，但他不認為選民會因而把反暴力的不滿，轉化成支持建制派的選票，反而認為特首林鄭月娥的一言一行及政府的表現，會令建制選情失分，「隨時無幾百票」。

日前中文大學暴發嚴重的警民衝突，黑衣人所使用的武力亦有所升級，但陳志豪認為，主流意見依然是市民對警方的行為不滿佔多。故他認為，建制派的選情並不會因為近日的暴力升級而有所逆轉。

競逐連任的協康區候選人陳振彬表示，一直沒有看淡區選選情，認為區議會選舉與立法會選舉不同，選民較注重區議員在民生服務的表現。

德明選區候選人還有鄭仲文；協康區候選人還有李嘉達。