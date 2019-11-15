【11.15】譚耀宗研判堵路致民情逆轉　楊岳橋：不會無端端黃變藍

香港局勢近日升溫，示威者發起的「大三罷」行動已持續五天，道路堵塞情況嚴重，民情會否因此改變，甚至逆轉？全國人大常委譚耀宗接受港台節目《千禧年代》訪問時批評，示威者堵塞吐露港公路、紅隧等交通樞紐，政府不敢「格硬嚟」清場，堵路情況不斷擴散，影響市民上班、上學，形容做法「好傷害市民」，認為示威者行為與市民處於對立面，研判民情會逆轉。 公民黨黨魁楊岳橋則認為，行動持續了數天時間，需進一步觀察民情，但認為反修例運動經過五個月，想法和理念亦會隨之改變，不會「無端端」由「黃」變「藍」。

11月12日，學生在環迴東路築起路障，並點火燃燒，阻礙警方推進。（余俊亮攝）

譚耀宗：警隊執法受傳媒方面監察 被發現違法「無得唔告」

譚耀宗指香港近日局勢嚴竣，示威者由過往選擇在周末快閃、堵路，影響相對細，但現在示威者堵塞吐露港公路、紅隧等交通樞紐，傷害和影響市民，「個個人都要搵食」。譚耀宗認為，認為示威者行為與市民處於對立面，研判民情會逆轉，他希望泛民議員希望勸服「暴力人士」，認為令社會更混亂對爭取自由民主無好處。

至於警方應否對吐露港公路、紅隧清場，譚耀宗認為警方不斷會總結策略，但警方決定是否清場處於兩難，因若強力清場必有傷亡出現，「（警方）攻又畀人話要克制，唔攻又話（警方）唔做嘢，真係兩難」，又指一旦有傷亡，便會增加社會衝突和矛盾。

他又認為現時即使成立獨立調查委員會，也不能保證可令風波平息，認為重點是示威者不要再用暴力，在風波平息後可理智討論，政府願意聆聽。至於監警制度備受質疑，譚耀宗指警隊執法已受很多方面監察，「一有衝動說話、行為，即刻畀人影晒」，又指「警方都要承擔後果，你記唔記得七警、朱經緯」，直指警方違法一旦被發現，「（政府）就無得唔告（違法警員）」，反指警方承擔極大壓力。

楊岳橋指出《公安條例》賦予政府實施宵禁的權力，但質疑宵禁只會令局面更壞。（資料圖片／李澤彤攝）

楊岳橋指宵禁只會令局面更壞



楊岳橋認為，需進一步觀察堵路行動對民情的影響，但認為反修例運動經過五個月，想法和理念亦會隨之改變，不會「無端端」由「黃」變「藍」。他指出，中大示威者設「入境處」、社會相信宵禁謠言、社會擔心區選無法進行，反映港人對於政府的信任崩潰，

對於有中大示威者要求政府承諾如期舉行區選，他認為反映港人不相信政府的目標是希望區選順利舉行，又認為政府擁有最高權力確保區選順利舉行，政府應向港人展現誠意和信任。

至於有傳出政府有討論實施宵禁，楊岳橋指出《公安條例》賦予政府實施宵禁的權力，但質疑宵禁只會令局面更壞，又認為若有人宵禁後公然反其道而行，情況猶如「有法律等於無法律」，形容宵禁只會是一個錯的工具。