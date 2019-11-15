【逃犯條例】梁美芬引特權法調查修例風波　未提及調查警執法

反修例運動持續逾五個月，警民衝突無日無之，經民聯立法會議員、基本法委員會委員梁美芬動議引用《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，調查「騷亂」的前因後果、是否有外部勢力干預、多場大型示威及騷亂的資金和物資來源等，議案措辭未有提及調查警方執法的情況。

梁美芬在議案中提及，自2019年6月以來，因《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例(修訂)條例草案》引發的示威及騷亂愈演愈烈，以致香港的法治、社會秩序、民生及經濟均受嚴重影響，暴力事件不斷升級，稱絕大部分香港市民都希望社會可盡快回復平靜。

她動議引用《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，以調查騷亂的前因後果、是否有外部勢力干預、多場大型示威及騷亂的資金和物資來源，以及尋找導致上述騷亂的深層次矛盾，並就如何讓社會復和作出建議，議案措辭未有提及調查警方執法的情況。

自由黨黨魁鍾國斌亦有動議引用《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，以對《2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例 (修訂)條例草案》所引起的社會衝突進行全面調查，包括有關衝突對香港整體民生和經濟的影響，以及其他相關事宜，以回應社會訴求。

多名民主派議員共提出10項議案，要求就不同修例風波的事件成立專責委員會，包括「7.21」元朗白衣人襲擊事件、「8.31」太子站事件等。