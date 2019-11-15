【區議會選舉2019】憂交通不便　政圈人士向林鄭建議增設郵寄投票

區議會選舉11月24日就舉行，不過近日反修例風波引發的示威活動愈趨嚴重，交通大受影響，選舉當日如交通阻塞，或會令人難以順利投票。 參考外國，如美國、馬來西亞等有較多海外選民或移居頻繁的地方，都有郵寄投票的選項。有政圈人士向特首林鄭月娥建議，為香港選舉增添郵寄投票的方式。

該有份量的政圈人士表示，「香港日益升級的示威和破壞行動，令交通極為不便，相信11月24日的區選一定會受到嚴重的破壞」。考慮到交通問題、以及選民的人身安全問題，建議特首林鄭月娥「可以參考其他國家的「郵寄投票」（vote by post）形式，對於無法親自前往投票站的人，可以獲得郵寄投票的權利」。

距離區議會選舉只有大約1星期時間，不少人擔心當日會有交通混亂。（資料圖片）

馬來西亞去年郵寄投票 時間太短準備不足

美國、馬來西亞等國家都有郵寄投票，程序各有差異。

以馬來西亞去年大選為例，海外選民如以郵寄方式投票，必須先登記為合資格選民，且要在國會或州議會解散前5年內返國至少停留30日。而居住在在泰國南部、新加坡、汶萊或印尼加里曼丹省的大馬國民，就必須返國投票，不能採用郵寄投票的方式。

不過，該次選舉發生郵寄投票問題，由於選票印刷時間太遲，有海外選民收不到選票，或未能及時寄回選票，部份海外選民發起「眾籌購買機票」飛回去投票。

去年美國大選 洛杉磯郵寄投票1個月前開始登記

而在美國，郵寄投票是行之有效的方式，操作方面則有些許不同。

根據洛杉磯縣登記註冊處資料，2018年11月的大選，如希望以郵寄方式投票，需要在大選前29日以網上登記或郵寄申請表的方式，向洛杉磯縣登記。

已登記的選民都會收到一份郵件，當中包括選票、信封和保密套，寄回選票不需要郵資。

有政圈人士建議，區議會選舉增加郵寄投票選項，以避免交通混亂而無法投票。（資料圖片）

三藩市市政選舉 無障礙方式自行列印選票

至於三藩市亦有無障礙投票系統，剛於今年11月5日的聯合市政選舉亦有採用。已登記郵寄投票的選民，可以在10月7日以後在無障礙郵寄投票網站下載及剔選選票，並列印出來，然後郵寄或親自交回選舉事務處。

此方式是給殘障人士使用，以提供更便利的投票方法，採用這方法的選民仍然會收到郵寄的選舉郵件包，而該網站並不會紀錄選民的任何資料。

不過觀乎海外各種郵寄投票方法，都需要長時間的準備及登記，以及預留郵寄時間，而區議會選舉約1個多星期後舉行，如按原定日期進行，未必有充足時間處理。