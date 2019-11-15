【逃犯條例】譚耀宗等建制派成立基金　「冇講咩顏色」助商戶市民

全國人大常委譚耀宗、全國政協常委唐英年、全國政協委員黃英豪和龔永德等人今日（15日）宣布成立「同舟人基金」，呼籲香港人「本着同舟共濟的獅子山精神，有錢出錢」，協助受影響市民和商戶。 被問及受惠對象會否有黃藍之別，譚耀宗表示「冇講咩顏色」，真正受影響的都可申請，基金會逐個個案審理。

基金信託人之一譚耀宗表示，希望透過向社會募集資金資助受反修例風波影響的中小商戶和受傷害的市民，他透露已收到許多有心人表示願意支持和捐款的電話，包括人大代表和政協委員。（余俊亮攝）

基金信託人之一譚耀宗表示，希望透過向社會募集資金資助受反修例風波影響的中小商戶和受傷害的市民，他透露已收到許多有心人表示願意支持和捐款的電話，包括人大代表和政協委員。

目前基金暫用黃乾亨黃英豪律師事務所的專款戶口接收捐款，同為基金信托人的黃英豪表示，他在朋友圈子籌款，有信心「數以千萬計」捐款將匯入基金。

他又指，凡認同基金宗旨，在風波中受影響或傷害而急需支持的中小企商舖和市民都可填寫表格，通過電郵、傳真等方式向基金提交申請。

被問及受惠商戶和市民會否有「藍黃之別」，譚耀宗表示，基金「唔講咩顏色、咩理念」，真正受到傷害的都可申請，基金會每個個案都審理。

基金信托人還有唐英年和任司庫的龔永德，基本法委員會副主任譚惠珠則為法律顧問。