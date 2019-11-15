民主黨兩候選人稱被捕後遭「私刑」　將報警及作民事索償

「11.11三罷」網民號召行動早上，兩名民主黨觀塘區候選人於觀塘APM被捕，觀塘中心選區候選人梁翊婷及翠屏選區候選人洪駿軒今（15日）見傳媒指，他們被捕後至送往觀塘警署期間，被警員動用「私刑」，多次被警毆打及出言辱罵，質疑警員行為失控。 民主黨法律顧問何俊仁表示，將就事件報警，向警察投訴科提出投訴，及向警務處處長作民事索償，並研究提出私人檢控，同時向國際人權組織投訴「警暴」問題，兩候選人亦稱樂意作供。

兩名民主黨觀塘區候選人於觀塘APM被捕，觀塘中心選區候選人梁翊婷及翠屏選區候選人洪駿軒指，他們被捕後至送往觀塘警署期間，被警員動用「私刑」，多次被警毆打及出言辱罵，質疑警員行為失控。（陳欣彤攝）

「啲血係咁流都無幫我止血」 梁翊婷批警拖延送院時間

梁翊婷指，當時在APM警員衝前把她撲倒，向她臉部及手部施以胡椒噴霧，制服後把她的後頸及臉部壓在地下磨，又以警棍樞打其頭部最少五下，再在傷口上補噴胡椒噴劑，令多個傷口不停流血。其後她被拖行至警車送到觀塘警署，逗留約一時後才被送至聯合醫院，梁翊婷稱送往警署期間多次要求送院但未被理會，抵達警署後傷口不斷滴血惟未有警員協助包紮，期間警員更不停出言辱罵。

梁翊婷展示她被捕前穿的白色衣服，指現時展示的衣服佈滿血跡，皆因警員在她制服後連番被警棍打擊所致，續指經醫生判斷後，她的前額及後腦均有警棍毆打所致的傷口，她共需縫5針。梁指被噴以胡椒噴霧的身體多處其後亦有火燒般的痛楚，三十多小時因痛楚無法入睡，而被捕時被索帶緊扣傷及神經，現時雙手及部分手指均失去知覺。

梁翊婷批評，警員以警棍狂毆頭部是致命性攻擊行為，質疑前線警員已完全失控。梁指由被捕至保釋，總歷時38至40小時。

警曾揚言「擺白粉入袋」 又用力抓下體 洪駿軒批警報復式私刑

洪駿軒指出，被警員制服後，警員將其頭部及臉部撞向牆，及後又用力抓其下陰，錐其太陽穴位置數次要求被打至倒地的他站起來，稱倒地的他「不要再扮嘢」。洪強調他配合警方拘捕，沒有作出反抗，質疑警員使用過分武力。洪又指，有警員曾揚言要「擺白粉入袋」使他被控藏毒，而警員將他抬上警車前，更數次用腳踢其頭部，下車時笑稱要帶其到新屋嶺，他認為警員報復式私刑對待被捕人士。洪駿軒指，兩隻手至今無法抬高，身體多處亦因胡椒噴霧感痛楚。

觀塘區選觀塘中心選區參選人有現任區議員、九龍社團聯會及創建力量成員陳華裕，及民主黨梁翊婷。觀塘翠屏選區參選人為有龍社團聯會和公屋聯會成員鄭強峰，及民主黨洪駿軒。