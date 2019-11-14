【逃犯條例】六傑青發公開信促政府獨立調查　強烈呼籲警克制執法

反修例示威愈演愈烈，香港輪椅羽毛球運動員陳浩源、伊利沙伯醫院外科副顧問醫生鄭敏樂、中文大學眼科副教授任卓昇等六名本屆十大傑出青年今天（14日）發表公開信，對本周在各大學校園及區內所發生的激烈衝突，以及對學生及青年人的執法手段，令無數青年人受傷，感到非常痛心。 他們促請特區政府以政治方式解決政治問題，回應社會多數人的訴求，盡快成立獨立調查委員會，以和平理性解決社會爭議，恢復社會秩序及溝通，走出當前困局。

伍桂麟（左一）、陳君洋（左二）、陳浩源（左三）、鄭敏樂（左四）、Jeffrey Andrews（右三）、任卓昇（右一）一同發表公開信，魔術師甄澤權（右二）和女高音鄺勵齡（右四）則未有參與。

2019年香港十大傑出青年共有6男2女，其中陳浩源、鄭敏樂、任卓昇、香港中文大學醫學院生物醫學學院解剖室經理伍桂麟、良師香港創辦人陳君洋和香港首位印度裔註冊社工Jeffrey Andrews，今日以「六位本屆傑青對香港的寄語」發表公開信。信中指，香港是他們成長的地方，對本周在各個大學校園及區內所發生的激烈衝突、以及對學生及青年人的執法手段，令無數青年人受傷，感到非常痛心。

他們表示，作為動盪時代的「傑青」，對於社會事務及青年人的福祉絕對責無旁貸，就香港警察近日在各大學校園內的武力行動，他們表示極度關注，並強烈呼籲警方在執行職務時保持克制，避免使用不必要及過度的武力，確保青年人的性命安全，同時希望青年人保持冷靜，避免雙方對峙情緒蔓延，令仇恨破壞了所愛的家園。

信中又指，青年人是香港的未來，懇請社會各界及各社會賢達，能盡最大的努力去保護我們的下一代，不論他們的理念和立場，並促請特區政府以政治方式解決政治問題，回應社會多數人的訴求，盡快成立獨立調查委員會，以和平理性解決社會爭議，恢復社會秩序及溝通，走出當前困局。