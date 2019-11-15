【區議會選舉2019】接棒不容有失　建制泛民新人感壓力

「前人種樹，後人乘涼」，放諸區議會選舉，獲安排接前輩棒的地區新人是否比挑戰者更有優勢？《香港01》邀請五名候選人對談，無論建制或泛民，大部分都對接棒感壓力。

這些被選中接棒的新人大部分對區議會選舉都感壓力，亦有人樂觀面對。

在泛民陣營，南區現任區議員區諾軒交棒予陳欣兒，另一南區區議員柴文瀚的議席由嚴駿豪代民主黨參戰，屯門區工黨區議員譚駿賢則由林明恩角逐來屆議席。

在南區居住和成長的陳欣兒表示，壓力來自居民的期望，她亦希望自己「可以做到區諾軒咁樣，甚至希望超越到佢」。

嚴駿豪由2010年起為柴文瀚和羅傑熙擔任助理，雖然經驗豐富，他同感接棒的壓力，「華富北選區差唔多30年都係民主黨據點，所以好大壓力係因為不容有失」。

至於年僅24歲的林明恩則較樂觀，居民的身份成為他的優勢，「我係嗰度住，街坊要幫手可以好即時幫到佢，老人家反而會同我關係更加親密，好似當你係孫仔咁樣」。

有評估指反修例風波為民主派帶來優勢，嚴駿豪認為其選區的確多了新增選民，但都不會非常樂觀，「地區見到建制選舉機器都運作得暢順，可能少咗係街，但係樓或暗盤所做咗嘅嘢都冇停到」。

林明恩亦指多了年輕選民，風波期間擺街站亦有更多人對他說加油，但他認為應趁機向長者解釋現時發生甚麼事，選情方更穩陣。

至於建制派，民建聯立法會議員梁志祥從元朗區區議會退下來，由司徒駿軒頂上，同樣是雙料議員的經民聯梁美芬亦給予後輩機會，由李超宇競逐九龍城區議會一席。

即使前輩已服務多年，選區內已設辦事處，但司徒駿軒都覺得不太有優勢，「雖然現任都係屬於民建聯選區，但係並不是個議席就係屬於我」，他認為要當全新的選區打選戰。

梁美芬在黃埔區由2007年服務至今，李超宇認為，前輩給他最大的東西是經驗，「真正可以畀到你嘅唔係咩票數或者網絡，最實在係佢係呢個區服務嘅經驗」，讓他得到處理渡輪復航等跨越任期議題的經驗。

至於反修例風波對選情是好是壞，選區亦現衝突的李超宇認為，挑戰一定比6月前多，但現任的梁美芬和他的政黨立場一直非常清晰，他相信自己會適應到挑戰。

陳欣兒為2019年南區區議會利東一選區參選人，同區另有參選人為1號吳啓新。嚴駿豪為2019年南區區議會華富北選區參選人，同區另有參選人為1號張偉楠。林明恩為2019年屯門區議會友愛北選區參選人，同區另有參選人為2號葉俊遠。司徒駿軒為2019年元朗區議會天耀選區參選人，同區另有參選人為1號梁榮生、2號何惠彬、4號陳科伊。李超宇為2019年九龍城區議會黃埔東選區參選人，同區另有參選人為1號關家倫。

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