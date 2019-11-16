【逃犯條例】警攻中大　葉建源籲克制　葛珮帆：社會所有人責任

反修例風波持續升溫，本港多間大學變成戰場，其中以本周二(12日)，中文大學二橋上的警民對峙最激烈，至少60人受傷。 專業議政成員、教育界立法會議員葉建源出席商台節目時表示，擔憂中大的情況，並已聯絡校方和政府等，希望調停衝突，他又呼籲警方和示威者都保持冷靜，避免更大衝突。民建聯立法會議員葛珮帆對於近日的衝突事件中有人傷亡表示悲哀，她指責「反對派議員」煽動仇恨，認為要解決當前問題是「社會所有人責任」。

中大校園本周爆發了激烈的警民衝突，二號橋淪為戰場。（資料圖片）

葉建源表示，對中大二號橋的衝突局勢感到擔憂，他希望示威者和警方都能保持克制。他又指出，若警方再試圖衝入校園，後果只會是觸發更大型衝突，造成更多傷亡。對於有不同意見市民衝突期間，有人遭點火焚燒，葉建源就形容，該等的暴力行不能接受，而出現暴力，源於社會對立嚴重，他呼籲政府應和民間對話，解決問題。

民建聯立法會議員葛珮帆就表示，早前衝突中被人淋潑易燃液體點火燒傷的男子已接受植皮手術，家人情緒困擾；又對有清潔工在衝突現場疑被磚塊擊中傷重不治感到悲哀。

她又批評，反對派議員沒有與暴力「割席」，反而煽動仇恨，他稱，要解決當前問題是「社會所有人責任」。