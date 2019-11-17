張宇人：若衝突至11月尾料逾千間食肆倒閉　促政府補貼水電煤開支

反修例風波持續五個多月仍未平息，飲食業生意大受影響。行政會議成員、飲食界立法會議員張宇人今（17日）出席無線電視節目《講清講楚》時表示，現時飲食業市況嚴峻，生意比起2003年沙士時期還要差。張宇人早前評估約300間食肆結業，他指若示威衝突至11月尾仍未平息，相信會有逾千間食肆倒閉，又認為政府應補貼飲食業水電煤開支。

張宇人反對發起「裝修」行動，強調港人不應該接受這些行為。（資料圖片/孔繁栩攝）

張宇人提及，政府推出三輪措施協助飲食業的中小企，早前已減免牌費及部分租金，惟他稱沒有單一部門可以拯救食肆，只有「止暴制亂」，重新恢復秩序才可。他又指，已向兩間電力公司、一間媒氣上市公司提出押後收錢，強調水、電佔企業生意額百分之五，冀上市公司明白能中小微企業的辛苦。

張宇人認為政治不應帶入校園及教會，「讀書時不需談政治」，強調在學應該是學習。（資料圖片/魯嘉裕攝）

任中大校董多年 張宇人：大學不應談政治

對於有網民按政治立場區分食肆為「黃店」、「藍店」，鼓勵持相同政見的市民光顧及抵制部分店舖，張宇人稱不介意此做法，但反對「裝修」行動，「因為有個伙記支持警察就話藍」，認為情況如每個家庭一樣，「有左、中、右」，正如自由黨都有不同立場，毋須因此而要刑事破壞，影響他人工作及安危。

對於近日大學校園爆發激烈示威衝突，出任中大校董多年的張宇人認為，學校應灌輸正確意識給學生，「可以坐在百萬大道抗議，但是否要蒙面、穿黑衣？」，張宇人認為政治不應帶入校園及教會，「讀書時不需談政治」，強調在學應該是學習，當讀完中學、大學後，再談政治的問題就不大。