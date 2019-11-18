【區議會選舉】區議員張恒輝稱連遭三汽油彈襲擊　民建聯強烈譴責

民建聯屯門區議員、於屯門「悅湖」選區角逐連任的張恒輝，稱今天（17日）在擺設街站期間，有黑衣人突然出現於天橋上向街站方向，投擲三枚汽油彈，其中兩枚爆炸，餘下一枚著火。民建聯發聲明，指對暴徒惡行表示強烈憤慨，予以強烈譴責。

民建聯強烈要求警方嚴正執法，將違法暴徒繩之以法；圖中為民建聯主席李慧琼。（資料圖片／盧翊銘攝）

民建聯發聲明指，張恒輝今天在屯門擺設街站接觸市民期間，有黑衣人突然出現，黑衣人走上天橋後，向張恒輝及另一名候選人的街站方向投擲三枚汽油彈，其中兩枚爆炸，餘下一枚著火，張恒輝及一名義工立即上前撲熄，並警告街坊切勿走近，又稱為顧及街坊安危，張恒輝被迫提早結束街站。

民建聯對暴徒的惡行表示強烈憤慨，指嚴重違法行為視法治如無物，危及街坊和候選人的安全，對當區選民造成重大心理壓力，影響選民投票意欲，嚴重損害區議會選舉的公平公正。

民建聯強烈要求警方嚴正執法，將違法暴徒繩之以法，又指政府亦必須採取有效措施，確保投票日安全有序，讓選民可在免於恐懼的情況下投票。

民建聯又說，儘管今屆區選被黑色暴力的陰霾籠罩，民建聯多位候選人先後受到不同形式的滋擾和恐嚇，但他們仍然會以無畏無懼的決心，繼續服務香港，全力爭取選民的支持，「我們呼籲所有珍惜法治、渴望社會恢復安寧的選民，在11月24日，充份利用手中一票，支持民建聯，支持建設力量，向暴徒和暴力說不，挽救香港，讓香港不再繼續沉淪。」

悅湖選區候選人黃虹銘和官東榮。土瓜灣北候選人還有梁國雄。