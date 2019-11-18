【禁蒙面法】律政司代表：不會根據已裁定違憲的法例執法

高等法院今日（18日）裁定《禁蒙面法》違憲，立法會《禁止蒙面規例》小組委員會下午召開第六次會議，會議一開始法律界議員郭榮鏗提出規程問題，指高院清楚裁定《禁蒙面法》及緊急法部分内容均屬違憲，委員會不能審議一條已判違憲的法律。 律政司署理高級助理法律政策專員（人權） 樂逢源表示，一般來說若有法例被判違憲，政府不會根據被判違憲的法例執法。

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保安局：需時研究及諮詢法律意見

多名民主派議員於會議開始時提出規程問題，質疑在高院裁定《禁蒙面法》違憲後，應否繼續舉行會議進行，其中公民黨陳淑莊引用《基本法》第11條，指香港特區立法機關制定的任何法律，均不得《基本法》相抵觸，立法會不能審議一條違憲的法例；人民力量要求立即解散委員會，亦有議員要求撤銷被控違反《禁蒙面法》的人士。

民主派又與建制派爭論應否讓有關官員在會上發言，主席黃定光最後決定讓官員發言。保安局副局長區志光表示，由於有關判詞過百頁，涉及複雜法律問題，需時研究及諮詢法律意見。律政司署理高級助理法律政策專員（人權） 樂逢源表示，一般來說若有法例被判違憲，政府不會根據被判違憲的法例執法。

小組委員會主席黃定光之後決定結束會議，不設提問環節。

郭榮鏗籲政府勿上訴

有份入稟提出司法覆核的公民黨法律界議員郭榮鏗表示，裁決表示《禁蒙面法》現時不再生效，他稱所有相關的檢控都應該撤銷，惟政府亦有可能頒令繼續生效條例。郭榮鏗稱，預料政府必定會上訴，但強調此不是解決社會矛盾的方法，他呼籲林鄭不要上訴，否則民主派必會奉陪到底。