【區議會選舉】聶德權：如24日中途截投票　補選日同一時間接駁　

區議會選舉能否如期在本周日（24日）進行存在變數。政制及內地事務局局長聶德權表示，當局就確保選舉能順利進行制定多項措施，包括擴大禁止拉票權範圍和增聘保安人手等，又指如當日個別票站因情況混亂而需中止投票，會安排在後備投票日（12月1日）的同一時間，繼續進行餘下投票程序。

聶德權表示，若當日有票站未能完成投票，會安排在後備投票日再進行整個投票程序。（資料圖片／余俊亮攝）

擴大禁止拉票權範圍 消防成立快速應變小組

聶德權表示，當局制定多項措施確保區議會選舉能順利舉行，包括接照票站的實際情況，擴大禁止拉票權範圍，令前往投票的選民有更大緩衝，保障他們不受滋擾；派駐足夠警察、民安隊人員和外聘保安人員應付可能出現的安全風險，消防則會成立快速應變小組，撲滅在票站附近可能會出現的火警。

三層面決定是否取消選舉

聶德權說，今屆區議會選舉面對前所未有的挑戰，當局會每日注視局勢發展，評估是否需要行使法定權力中止選舉。他指出，選舉中止與否有三個層面，如個別票站出現突發情況，是由選舉主任決定是否暫停選舉；當整個選區的票站都無法運作，就由選舉管理委員會決定是否暫停選舉；最後，若果需要全港停止投票，則是由行政長官按照法例作出決定。

聶德權解釋，若當日有票站未能完成投票，會安排在後備投票日再投票。例如當日在下午兩點暫停投票，會安排在後備投票日兩點再投票，讓整個投票都是在早上七時半至晚上10時半期間進行。聶德權又說，注意到網上有人說在早上完成投票後，下午就破壞票站。他說，整個投票是在早上7時半到晚上10時半完成，才可以開始點票。