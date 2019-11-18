【區議會選舉2019】選票切角有古惑？選舉處澄清：為方便視障人士

區議會選舉周日（24日）舉行，選舉事務處表示，已向約413萬名已登記選民郵寄投票通知卡，通知他們在投票日應前往哪個投票站投票。選舉處又澄清，投票當日選票正面的左上角都有一個切角，設計是為了方便視障選民識別選票，並非如網上謠言指投票站職員會撕爛。

選舉事務處表示，選票正面的左上角都有一個切角，方便視障選民識別選票，是否正確地放入點字模版以供他們自行填畫。（選舉事務處圖片）

注意投票站或有不同

選舉事務處發言人表示，部分曾經在上次選舉用作投票站的地方，由於不同原因未能借出，需要物色其他場地用作投票站，因此部分選民需前往與上次選舉不同的投票站投票。選舉事務處特別提醒選民，他們必須拆開選舉事務處寄出的信件，看清楚及前往投票通知卡上列明的投票站投票，因為選民只能夠在獲編配的投票站投票，目前已向約413萬名已登記選民郵寄投票通知卡。

須帶備身份證正本領選票

選舉事務處向每名選民寄出的選舉郵件，除載有投票通知卡，亦夾附指定投票站位置圖、投票程序簡介、所屬選區的候選人簡介，以及廉政公署宣傳廉潔選舉的單張。在投票當日，全港會開放超過610個一般投票站及23個專用投票站。一般投票站及設於警署的三個專用投票站，投票時間由上午七時三十分至晚上十時三十分。基於保安理由，設於懲教院所內的20個專用投票站，投票時間為上午9時至下午4時。選民前往指定投票站投票時，必須帶備香港身份證正本或指定的替代文件以申領選票。

此外，選舉事務處澄清有關選票設計的謠言，指在投票日當天，選民獲發的每張選票，正面的左上角都有一個切角，這個設計是為了方便視障選民識別選票，是否正確地放入點字模版以供他們自行填畫。故此，每張選票都有這個切角，而並非如網上謠言指投票站職員會撕爛。