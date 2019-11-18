【逃犯條例】梁美芬建議政府就部分地區宵禁　稱特赦完全背離法治

理工大學外的戰火由前日（16日）起至今未停，昨早（17日）有市民到學校對開清除路障，被示威者阻止，其後防暴警員到場驅散行動，並爆發激烈衝突。立法會議員、經民聯梁美芬今（18日）出席港台節目《千禧年代》時表示，政府有需要就部分發生嚴重衝突的地區進行宵禁，不可以讓普通人前往。對於有不同政界人士提出特赦示威者，梁美芬認為此舉完全背離法治精神，對法治有沉重打壓。

立法會議員梁美芬表示，政府有需要就部分發生嚴重衝突的地區進行宵禁，不可以讓普通人前往。（資料圖片）

梁美芬表示，政府應採取一時硬一時軟手段處理現時情況，她稱現時局面對警員有高度危險，強調政府應給予警方清晰的執法指示，不可僅表態全力支持他們。被問到應否出動解放軍？梁美芬稱現時情況仍屬香港內部的公共秩序，認為要到非常激烈，如戰爭狀態等才適合。

梁美芬日前動議引用《立法會(權力及特權)條例》成立專責委員會，她稱曾參考2011年倫敦騷亂後，英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」，強調會調查「騷亂」的前因後果、是否有外部勢力干預、多場大型示威及騷亂的資金和物資來源。被問到有否信心7月前能通過？她回應指「有志者事竟成」。

近日有不同政界人士提出特赦示威者說法，梁美芬認為此舉完全背離法治精神，對守法的市民不公道，亦對法治有沉重打壓，她強調即使動機對但不代表行為沒有錯。