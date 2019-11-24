【區議會選舉】全港413萬選民須注意　投票流程懶人包

還有四日就區議會選舉投票日，全港18區區議將會選452個民選區議員。今年每個選區都有競逐，意味全港所有登記選民都有機會投票，選民在投票日前10天或之前收到投票通知卡。 今屆總共有610個投票站，當中有4個票站因應衝突需更改地點，被更改票站的選民須注意。

選民會在投票日前10天或之前收到投票通知卡。

投票日期時間？

2019年區議會選舉將於11月24日舉行，投票於上午7:30開始，於晚上10:30結束。

投票地點?

選民只可在總選舉事務主任為其編配的投票站投票。 要注意的是，610個投票站中有4個票站需更改地點，包括薄扶林沙宣道會堂改去香港仔漁光道體育館，紅磡香港專上學院改去油麻地街坊會學校，大埔教育學院賽馬會小學改去聖公會鄭夢芹小學，以及中文大學大富爾敦樓改去仁愛堂香港台山商會長者活動中心。

投票要帶什麼?

香港永久性居民身分證正本，或者有效香港特別行政區護照正本。

↓↓↓七張圖看完投票流程↓↓↓

+ 3 + 2

行動不便者如何投票？

大部分投票站均適合行動不便人士進出。在寄給每名選民的投票通知卡會夾附地圖，清楚表明他們所獲編配的投票站是否適合使用輪椅或不良於行的選民進出。

如選民行動不便而又被編往不方便他們進出的投票站，可向選舉事務處申請重新編配無障礙的特別投票站投票。當局可視乎情況安排免費復康巴士，接載該等選民前往特別投票站。

每個投票間於同一時間只會給一名選民使用。如選民有困難未能親自填劃選票，可按法例要求投票站主任或其副手在一名投票站人員在場見證下，代為填劃選票，但法例不容許由親友協助填劃選票。

視障選民如何投票?

視障的選民如提出要求，將獲提供點字模板，以便他/她能親自填劃選票。

投票時不應該做的事?

與任何選民談話或通信息，包括打聽其他選民投票資料。 展示或派發任何競選宣傳資料，包括佩戴宣傳物品，例如徽章、標誌、衣物或頭飾 。 違反投票站人員的指示，而使用電話、傳呼機或任何其他形式的電子通訊器材。 不得在投票站內拍影片、拍照、錄音或錄影。 不得請其他選民代為填劃選票，如有需要，選民可要求投票站主任於一名投票站職員在場情況下，代為填劃選票。

在投票站外不應該做的事?

不准投票站出入口處逗留或遊蕩，以免出入口受阻。 每個投票站外會劃定禁止拉票區，不得在禁止拉票區內拉票。

每個投票站外會劃定禁止拉票區，不得在禁止拉票區內拉票（資料圖片／陳焯煇攝） 如果投票期間遇騷亂…… 如個別票站遇突發情況需要暫停投票，但可在1.5小時內重開票站，將會順延投票時間。若暫停時間超過1.5小時，就需要押後至12月1日再投票。 可否帶「掌心雷」去投票? 現行法例亦不禁止選民帶備提示其投選候選人的姓名或編號的備忘進投票站， 但有關資料不能在投票站或禁止拉票區內展示、傳閱或與其他人士分享或討論，否則會觸犯法例。 如果遲到能否投票? 選民如在投票結束時尚未抵達指定的投票站入口，其後將不獲准進入投票站。 如遇票站調查，應怎辦？ 投票站門外可能有獲選舉事務處批准的機構進行票站調查。 選民參與票站調查 純屬自願參與。如非自願，選民無須透露自己已投選或準備投選哪位候選人。