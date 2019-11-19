【11.18理大】林鄭月娥fb籲校園內未成年人離開：屋企人等緊你哋

警方連日來嚴密包圍理工大學，拘捕多名示威者，縱使已有大部分人從理大離開，仍有示威者堅持在校園內留守。 行政長官林鄭月娥晚上11時在臉書發帖指，直至到晚上八時，已有大約300名十八歲以下人士安全離開理大，她呼籲其他在校園內的未成年人士立即以同樣安排離開，「你哋嘅屋企人都等緊你哋。」

行政長官林鄭月娥晚上11時在臉書發帖呼籲其他在校園內的未成年人士立即以同樣安排離開。（林鄭月娥fb）

林鄭月娥重申，指理大校園內有不少十八歲以下的未成年人士，警方已作特別安排，只會登記身份，「然後佢哋就可以返屋企，唔會即時被拘捕。」

她指，直至到晚上八時，已有大約300名十八歲以下人士安全離開理大，她呼籲其他在校園內的未成年人士立即以同樣安排離開，「你哋嘅屋企人都等緊你哋。」

林鄭月早上出席行會前見傳媒回應理大事件時，被問到如何協助年輕人，會否仍「一刀切」向校園內的人控告暴動罪。她指本來警方的行動是一視同仁，但警方昨天已採取人性化措施，並無就18歲以下的學生採取任何即時拘捕行動。不過林鄭強調，香港是重視法治精神，止暴工作需建基於法治，不能用行政手段駕馭調查工作，又指要視乎睇法律舉證，先可決定校園內的人會否被檢控