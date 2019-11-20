【11.20理大】李家超：近900人離理大自首　中學校長指不符承諾

理工大學校園内仍有人留守，保安局局長李家超指，截至今早(20日)有近900人從校園内出來自首，18嵗以下佔約300人，有500至600名為成年人。李家超強調現時仍希望以和平有序方法解決事件，強烈呼籲校園内人士有罪自首，當局能給予醫療照顧及福利，稱事情不可以這樣持續下去，任何人犯法須負上法律責任。 李家超指，離開理大的人全部會以暴動罪拘捕，警方接著會調查被捕者是否干犯罪行，徵詢律政司後再進行檢控。他續指，不論集結目的，但凡有人破壞，已構成暴動罪，稱公眾不要被誤導。警方昨日共拘捕730人，涉嫌干犯不同罪行。 天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，對李家超以「自首」形容離開理大的人士感愕，指警方一直以來的承諾不是拘捕行動，而是登記身份的行動，希望局方作澄清。

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教育局局長楊潤雄表示，從理大校園離開的未成年人，登記後可離開，但不代表不會被控暴動罪。楊潤雄感謝過去兩天一批校長及老師的努力，指至今仍有很多人擔心留守者的安全，籲他們儘快走出來和平解決，稍後會再有校長進内勸喻校園内的人。

今日中小學復課，楊潤雄留意到網上有人動員於早上堵路，他指昨晚已作出呼籲勿堵路，現再次呼籲有關人士不作出做堵路行爲，影響市民生活及學生正常學習。楊稱希望曾經參與同學，要知道這可能是違法行動，或會影響自身人生安全，要求相關學校就其學生作適當訓付，助他們理解行爲不對的地方。

對於警員執法會否為學生帶來心理影響，楊指警員執法是爲維護社會法治，學校會盡全力協助學生理解警方爲何做相關事項。

楊潤雄感謝過去兩天一批校長及老師的努力，指至今很多人擔心留守者的安全，籲他們可以儘快走出來和平解決，稍後會再有校長進内勸喻校園内的人。（林頌華攝）

政務司司長張建宗指，對於理工事件會以包容態度努力斡旋，妥善處理留守者和平離開。對於紅隧狀況，張建宗稱因紅磡隧道大樓遭受嚴重破壞，食環署、路政署、紀律部隊人士義工今早在清理路障及垃圾，警方及消防進入行政大樓蒐證，蒐證後會再有工程人員進行搶修。

張建宗表示，直至通車爲止，政府會提供兩條來往九龍城紅磡及灣仔免費渡輪服務，每半小時一班，減低市民不便。巴士公司亦會調動路綫，過海巴士轉用西隧及東隧提供服務。運輸處亦會在紅磡、土瓜灣、九龍城一帶提供免費接駁巴士。而政府會與民安隊合作，又增聘人員及添置器材清除路面上其他路障。李家超亦指，警方稍後會到理工一帶控制周邊街道交通，及配合有關部門清理路障。

理大現場：中學校長對李家超「自首論」愕然

中學校長會會長鄧振強表示，依他了解，今日對18歲以下留守人士的安排與過往兩日一樣，校方可將其帶走，警方只會登記身份，保留日後起訴權力。他稱，今日會繼續按照相關程序處理，對於勸退學生方面有成效。鄧振強說根據他所知，暫時未有18歲以下的學生被捕或被搜屋，又指最初評估只有約10名中學生在理大校園內，惟及後估計數目應更多。他稱會盡最大努力接觸所有學生，並希望能令他們安全返家。

對於保安局局長李家超今日以「自首」形容離開理大的人士，天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文說，警方一直以來的承諾不是拘捕行動，而是登記身份的行動，希望局方可作澄清。他又說，相關承諾有助於過往兩日協助學生離開，惟今日有同學質疑為「自首」，李建文稱從來未聽過自首說法，對局方說法感愕然。