聯合國人權辦事處關注理大情況　籲當局盡力緩和局勢和平解決

政情
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聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周二發聲明表示，過去幾個月一直深切關注香港局勢發展，對於理工大學目前情況，聯合國人權辦事處敦促當局盡一切努力緩和局勢，處理明顯惡化的人道主義形勢，令事件得到和平解決。

聯合國人權辦事處發言人柯維爾（Rupert Colville）稱，嚴重關切參與抗議的年輕人日益增加的暴力行為，部分示威者針對包括警隊來訴諸極端暴力，對此深感遺憾及不能容忍，呼籲所有參加示威人士放棄和譴責使用暴力。

同時，柯維爾亦關注香港警察被指過度使用武力，促請港府加強努力，凝聚社會各界，包括學生團體、商界社群、政治領袖、社區領袖及其他人士，共同進行真正包容的對話，以尋求和平解決大量香港市民所提出的不滿。

柯維爾表示，聯合國人權辦事處隨時準備好，為港府通過對話和平解決危機提供建議和支持。

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