理大圍城至今已有約一千人步出校園離開，偌大的校園冷冷清清，剩餘的留守者皆卸下戎裝，散落在學校四周。他們偶爾出來閒逛及呼吸新鮮空氣。記者在校園內駐守多個小時，約莫見到百餘名留守者。他們不少已組成小隊，互相照顧，浩浩蕩蕩一同在校園中遊走，各小組成員不時低頭用手機閱讀新聞，間中又碰頭交流資訊，討論下一步如何應對。圍城日久，校內陸續有人聽從張達明、曾鈺成等人建議，步出校門。留守者數量漸少，又擔心警察清場，校內情緒愈趨不安，離心愈重。記者今（20日）再訪校園，留守者已明顯比日前少，惟今日只有零星示威者走過，現時校園內只餘不足百人。記者訪問了三名留守者Dic、Ks及阿潘，三人均表示圍城第一日士氣高昂，惟難以維持長期陣地戰，加上突圍無望，人心思退，士氣逐漸崩潰……

11月17日下午，警方與理工大學的示威者對峙及激烈衝突，並出動水炮車及裝甲車。（李澤彤攝） 11月17日，圍城第一日。理工大學附近中午起成為「戰場」，警方出動兩架水炮車及裝甲車，與示威者對峙及激戰。激戰數小時，戰局爭持不下，但晚上警方裝甲車被汽油彈強攻下著火，令在場示威者士氣大振。三名受訪者都形容圍城首日，示威者士氣高昂，廣場站滿人，行出行入都要說聲「唔該借借手足」，各條防線均有人堅守及接應，雖不至於全部勇武，但後勤支援不少。Dic及Ks指，當晚全部人都想留下來一齊打仗。阿潘則表示，為抵擋警方進入校園，受傷者不計其數，但在飯堂用膳時，示威者似乎忘記傷痛，一齊叫口號振軍心。「第一日滿懷希望，飯堂係興高采烈嘅！」阿潘認為，當晚士氣高漲，未有人思退，「起碼軍心大啲，凝聚力大啲，大家安全感都大啲。」

身處圍城內的示威者用盡方法突圍，惟被警方發現，部分人需折返校園。（李澤彤攝） 多次突圍無果 群眾始現不安 翌日（星期一）上午，示威者士氣依然高漲，且開始計劃破城而出，過百人Full gear組織多次突圍，可惜每次剛踏出校門便遇上「TG放題」，彈如雨下，示威者在一片迷霧中難以推進，更遑論覓路逃生。KS怒斥警方口口聲聲叫留守者離開，「但其實一出去，就已經TG放題，呢兩日食TG真係食到聲都沙。」城內勇武人數有限，突圍失敗，就意味住會損失精銳，KS指：「每次衰咗，都被佢拉幾個」。突圍次數愈多，參與人數愈少，逃出生天的機會變得渺茫，校內開始浮現不安的情緒。



激戰翌日無法突圍，士氣消沉無可置疑。但阿潘指另一主因是示威者難以適應長期陣地式抗爭，「始終和理非佔大多數，好多都係part-time抗爭」。他認為校內物資尚算足夠，但示威者不斷通宵作戰，睡眠不足終究是難以維持的。阿潘解釋警察有系統地輪班休整，但示威者主要依靠自發性輪更，「警察一有調配，留守者就即刻要戒備。」Dic及Ks坦言，三日僅睡了不足六小時，「根本唔可以叫瞓，只係叫做瞌埋眼，緊張到頻頻扎醒。」留守者精神長期受壓，稍微靠近校園出口，警察就會大聲吆喝、用強光照射。校園內衛生環境也開始惡劣，由於校園內甚少人主動清潔，垃圾與雜物隨處可見。三人已經三日無沖涼，只可以簡單梳洗，又沒有乾淨褲更換，可謂身心俱疲。

+ 2

對三人來說，士氣潰散的一刻，是曾鈺成及張達明進入理大校園勸退一刻。（鄭子峰攝） 曾鈺成、張達明入理大勸退成轉捩點 但對三人來說，士氣潰散的一刻，是曾鈺成及張達明進入理大校園勸退一刻，當近百名留守者離開後，人心渙散，陸續有人接連步出校園「自首」。阿潘直言：「曾鈺成一嚟，成個場崩潰咗。本來個廣場企滿人，行過都要講聲唔該借借手足，但一晚過後，我哋可以係個廣場跑。」Dic 形容現時記者多過留守者。 Dic及Ks憶述，18日晚稍早時份，理大內戰意仍未完全瓦解，因為網民號召四路圍攻理大，一批示威者已佔據梳士巴利道，另一批已逼近佐敦。理大外激戰連場，理大內近百名留守者紛紛在A Core附近聚集，倘若外面的示威者打開缺口，留守者便衝出會合，「兩邊都差幾百米，但幾百米對於我哋好似幾公里咁長。」 結果梳士巴利道及佐敦兩路攻勢被警察瓦解，KS無奈道：「打唔過嚟，始終都係等唔到。」Dic及Ks表示，雖然當時二人身處A CORE，但已得悉有人在Z Core游繩離開，他們心想：「無理由外面的手足辛辛苦苦打到來，自己偷偷摸摸逃走。」故寧願等援兵來救。二人表明不會怪責部份留守者先走一步，「唔會怪，呢啲嘢去留自決。」及後曾鈺成及張達明進場，大批留守者離開，士氣徹底潰散。

Full gear卸下戎裝 自覺對圍城外人有虧欠​

由全軍 Full gear突圍，到卸下戎裝各自逃走，Dic及Ks認為某程度上反映留守者士氣的變化。Dic坦承現時留守者全無戰意，「已經低沉，無人打仗，而家卸晒啲裝，保命先啦。」一開始留守者過千，現場只剩下少量人，KS認為已淪為少數，但過去多日外面的示威者為救理大，也有數百人被捕，他覺得有所虧欠，「我寧願我哋俾人拉。」

阿潘被困理大，倒過頭來為外面的示威者設想，他直言，如果自己是城外人，也許亦會奮不顧身去救人。「有時（救人）個意義先係最緊要。救人，被救者係咩身份都係最重要。」因為係手足，所以去救。阿潘笑言，「而家班人出嚟，都唔係講現實、唔係講個人利益架啦」

三人均認同校園內氣氛低迷，大家都想走，可惜走投無路。他們表示，步出校園離開，無疑是自投羅網，惟逃走機會又相當渺茫。留守者坐困愁城，坦言只能見步行步。