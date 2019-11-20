【逃犯條例】美通過香港人權法案　港府極度遺憾斥「兩無一損」

香港政局受到全球關注。繼美國眾議院通過《香港人權與民主法案》後，參議院在香港時間今早（20日）在毋須表決下取得「一致同意」通過《法案》。 港府回應指，對於美國參議院通過《香港人權與民主法案》以及另外一項有關香港的法案表示極度遺憾，認為兩項法案既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益。政府發言人又重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。

港人多次在集會、遊行時高舉美國國旗，冀引起美國關注，盡快通過香港人權與民主法案。 （資料圖片／余俊亮攝）

政府發言人表示，對於美國國會參議院通過《香港人權與民主法案》以及另外一項有關香港的法案表示極度遺憾，認為兩項法案既無必要，亦毫無理據，更會損害香港和美國雙方的關係和利益。

政府發言人指，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。發言人續指，保障人權和自由是特區政府的憲制責任。《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。除了《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定亦繼續有效。特區政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。

政府發言人重申，政府已正式在立法會會議上撤回《逃犯條例》。對於不少由示威、遊行和公眾集會演變成暴力違法的活動，本港警方一直保持克制，嚴格根據法律執法，強調警方有法定責任維持公共安全及公共秩序。發言人認為，當出現非法集結或暴力行為，警方必須採取適當行動保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，回復社會安寧。



至於在貿易管制方面，發言人指根據《基本法》，香港是單獨的關稅地區。港府會一如既往按香港法律和國際管制清單全面執行戰略物品進出口和轉口管制並嚴格執法。



而在政制發展方面，發言人表示，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。

發言人指出，《基本法》賦予香港的獨特地位，非任何其他國家單方面施予。香港的獨特地位一直得到國際社會的廣泛認同和尊重，經貿地位亦與其他世界貿易組織成員相等。香港與世界各個貿易夥伴包括美國因而建立了互惠互利的合作關係。根據美方統計，過去十年，美國在香港賺取的雙邊貿易順差是在其全球貿易夥伴中最高的，單在2018年已超過330億美元。根據投資推廣署和政府統計處的最新統計數字，現有1,344家美國駐港公司，其中278家是地區總部。同時約有8.5萬名美國人在港居住。美國單方面改變對香港的經貿政策，將會對雙方的關係及美國的利益產生負面影響。發言人重申，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。