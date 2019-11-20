【區議會選舉】選管會令票站主任備36公升水「以沖洗腐蝕性液體」

撰文：陳欣彤
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周日(24日)便是區議會選舉，據了解，選管會昨（19日）向票站主任發信，於11月23日佈置票站時，事先預備8樽4.5公升或合共36公升的樽裝水於投票日當日備用，「以沖洗腐蝕性液體或作其他緊急用途」。
《香港01》就此事向選舉事務處查詢時，獲得回覆「恕未能提供涉及保安安排的細節」。
據了解，選管會向票站主任發信，信中提及經選舉事務處與警務處仔細商討後，認為有必要於各票站準備樽裝水備用，「以沖洗腐蝕性液體或作其他緊急用途」，煩請各票站主任於11月23日佈置票站時，事先預備8樽4.5公升或合共36公升的樽裝水於投票日當日備用。
選管會昨（19日）向票站主任發信，於11月23日佈置票站時，事先預備8樽4.5公升或合共36公升的樽裝水於投票日當日備用，以沖洗腐蝕性液體或作其他緊急用途。
「恕未能提供涉及保安安排的細節」
選舉事務處回覆有關查詢時僅稱，「恕未能提供涉及保安安排的細節」。只強調正全力為本星期日(11月24日)舉行的區議會一般選舉作準備。惟鑑於目前的社會局勢，故加強票站的保安，確保選民、選舉工作人員和選舉物資的安全。當局呼籲社會必須停止暴力，各界要互相尊重和包容，讓候選人能進行選舉活動、投票當天選民能安全地前往投票、票站工作人員能安心為選民服務，整個選舉能順利進行。
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