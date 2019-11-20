【區議會選舉】選管會令票站主任備36公升水「以沖洗腐蝕性液體」

周日(24日)便是區議會選舉，據了解，選管會昨（19日）向票站主任發信，於11月23日佈置票站時，事先預備8樽4.5公升或合共36公升的樽裝水於投票日當日備用，「以沖洗腐蝕性液體或作其他緊急用途」。

《香港01》就此事向選舉事務處查詢時，獲得回覆「恕未能提供涉及保安安排的細節」。