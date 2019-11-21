【區議會選舉】程張迎堅守新田圍34年　全因不捨街坊深厚感情

區議會選舉下周日（24日）舉行，今屆逾300多名區議員競逐連任，當中民主黨沙田區議員程張迎，將第九次出戰區選，對手是工聯會何偉俊。擔任「新田圍區長」30多年，經歷回歸轉變，程認為無論官員對區議會的重視程度、議員發言質素、服務質素亦有很大轉變，批評近年官員經常無視區議會意見，「推極都唔做」。 程多年來從未想過退下來，甚至把住所搬至新田圍附近，全因與一班街坊之間的深厚感情，甚至每月額外自掏腰包過萬元為街坊辦活動。不過長江後浪推前浪，他亦承認年輕人參選成趨勢，慨嘆「資歷就係負資產」，故覓得能將街坊託付的理想接班人後，才會考慮退出政壇。

程張迎由1985年開始參選區議會，現時已紮根於沙田新田圍逾30年。（黃金棋攝）

程張迎自1985年第二屆區議會開始參選，紮根沙田新田圍逾30年。其從政之路始於1983年搬入沙田新翠邨，當時程父擔任互委會成員，故程張迎順理成章協助父親，期間認識不少街坊，並於1985年在街坊鼓勵下，首次參選區議會。過去3屆選舉，他均以逾6成選票撃敗建制派對手勝出。

34年來他經歷九場選舉，試過自動當選，亦曾競選連任。被問及為何甘願一直留守小社區，他笑言是為了一班街坊，「咁多年同街坊好似戰友咁，感情太深厚，連屋企都喺附近，唔捨得佢哋！」記者隨程於區內視察期間，他幾乎每5步就停下與街坊打招呼或聊天。

程張迎：回程前官員較重視區議會意見

在區議會中打滾多年，程見證區議會及地區服務的高低起跌，而1997回歸是重要的分水嶺。他指出，無論回歸前後區議會一直是諮詢架構，但回歸前港英政府官員較重視區議會意見，惟回歸後官員多無視議員意見，「推極都唔做」。

他舉例，若港英政府要發展新公屋邨，會根據區議會意見規劃交通，配套較貼近市民所需。不過近年不少新公屋邨卻經常出現交通配套問題，例如區議會曾多次向政府反映區內水泉澳邨公共交通不足，但政府卻置若罔聞，問題最後亦不了了之，「巴士路線開極都開唔到」。

97年前港英官員比較重視區議會意見，處理區議會提出嘅事都積極啲；97年之後啲官員好似唔緊張區議員意見，推極都唔做，最後都不了了之。 程張迎

區議員發言質素每況愈下 「有啲好似馬騮戲咁」

至於區議員，程張迎指議員發言質素每況愈下，形容部分議員的表現像演「馬騮戲」。例如再上一屆沙田區議會議討論猴子滋擾問題時，有議員提出「為馬騮戴避孕套」作為解決方案，亦有不少議員發言只是為發洩。他認為原因之一是近年區議會選區愈趨細碎，議員人數眾多，傳媒關注亦減低，對區議員監察減少，而區議員亦只關注自己選區的事宜，視野變得狹隘。

區議會另一轉變是過於政治化。程張迎表示，回歸前「獨立嘅議員就係獨立」，議員無分黨派亦能議事相處，但近年變得壁壘分明，「分黨分派，就算話係獨立都有背景」。他舉例，回歸前區議會各小組委員會主席均是有能者居之，建制派議員亦十分禮讓；惟近年建制派「用人頭壟斷晒啲位」，例如現時沙田區議會所有小組委員會主席職位均由建制派議員包攬，令泛民議員在議會的生存空間收窄。

記者跟隨程張迎於區內視察期間，亦見他幾乎每5步就停下與街坊打招呼或聊天。（黃金棋攝）

居民對區議員要求改變 逼區議員需貼地接觸市民

除了區議會轉變，居民心態亦明顯有所不同。他指，回歸前居民只期望區議員為他們解決問題，現時「想要好周全服務，辦事處變咗社區服務中心咁」。時移勢易，程張迎亦需提供更多外界形容為「蛇齋餅粽」的福利活動，包括影證件相、量血壓、舉辦旅行團等。他不諱言建制派擁有充足資源在這方面較具優勢，坦言自己每個月要額外補貼1至2萬元，才能向居民提供各項活動。

儘管居民要求轉變，令區議員工作量大增，但他對「蛇齋餅粽」並不抗拒，反認為逼使區議員更多接觸市民，以及要更「貼地」親民。

他同時觀察到，近年選民愈來愈重視候選人政治立場，以往候選人「高學歷好『煞食』，好似老師、律師呢啲好難輸」。惟近年社會分歧趨兩極化，故選民更看重候選人的政治背景，在立法會選舉中尤為明顯，至於區議會選舉選民仍會考慮候選人地區政績。

最難忘領展賣商場街市 列「頭號任務」處理

擔任區議員30多年，程張迎處理地區事務亦曾遇到挫折。他憶述，任內最難忘的事件是2016年起處理領展出售商場，新買家不再與街市和商場原有商戶續約，至今商場依然十室九空，對街坊造成極大不便，不少街坊對此深感不滿「覺得區議員好似做唔到嘢」。他曾多次與新買家及政府商討斡旋，惟因涉商業決定而無法扭轉情況，程直言對事件感到極為憤慨，「引起居民咁大反應嘅事一定係好難忘，亦係好『無符』嘅事」，並已將事件列為「頭號任務」，希望能監督政府解決問題。

多年來程張迎一直是兼職任區議員，同時亦是一名中學教師，直至去年才從學校退休。他表示以往需精準的時間管理才能兼顧兩份工作，並會提早一年取得區議會開會時間表，避免在開會時間編排課堂，退休後希望能投放更多時間在社區工作。

以程張迎長期擔任區議員以及曾任區域市政局議員的資歷，理應有條件、能力更上一層樓出選立法會。被及曾否考慮參選立法會時，他斬釘截鐵地回答沒有。他解釋，自己熱愛教學工作，若參選立法會將無法同時兼顧教職和議會職務；加上立法會環境複雜，或不適合其率直性格。至於未來何時會退下來，他感慨指「唔想求其交啲居民畀第二個」，故會尋覓到理想接班人交棒才會退下來。