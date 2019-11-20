【11.20理大】李家超自首論捱批　區諾軒斥不公：離開不等於自首

警方包圍紅磡理工大學示威者持續數天，多名政界人士到理大陪同示威者離開，在理大一帶共拘捕及登記1100人，600人屬自願離開。不過，保安局局長李家超今早(20日)會見傳媒時指，截止今早有900人從校園內出來「自首」，所有人都會被控暴動罪，他其後再補充指，若當日離開人士未滿18歲，不會即時被捕，會經調查後跟進；不過18歲以上就會因涉參與暴動罪被捕。 李家超「自首論」隨即引起爭議，天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，對局方指離開就等於「自首」的說法感愕然，希望保安局澄清。民主派立法會議員區諾軒表示，當日離開的人並不等於自首，認為李家超言論是「屈」示威者，對他們上庭辯解造成不公，認為政府有責任解釋清楚。

區諾軒指李家超此舉是「屈」示威者，對他們上法庭辯解造成不公平狀況，強調政府有責任解釋清楚。（羅家晴攝）

葉建源：自願離開不涉及承認控罪

區諾軒表示，「自首」說法不符合當日離開人士的實際情況，認為李家超的言論危險。他稱當日警方包圍理大，沒機會讓留守人士離開，若出現理大現場的人士都被控告暴動，則容易出現濫捕、濫告情況。

他又指，聯合國審議公民權利及政治權利國際公約香港的履行狀況時，委員會已經關注越來越多示威者被逮捕起訴，又提及有被捕人士為日本及其他國家的學生，若政府不恰當處理被捕人士，有機會出現外交風波。

教育界立法會議員葉建源表示，當日18歲以下人士只是登記自行離開，一般不會進行拘捕，並澄清其他同學都是自願離開，不涉及承認控罪的說法。另外，就網上流傳有學生收到警方預約拘捕，他稱沒有收到這方面的報告。

葉建源表示，當日18歲以下人士只是登記自行離開，一般不會進行拘捕。（羅家晴攝）

陳淑莊：自首會承認干犯條罪行 今次情況不同

本身是大律師的民主派會議召集人陳淑莊表示，據她了解，當日離開理大的學生是由張達明及曾鈺成等人陪同離開下自行離開，看不到如何構成自首。她亦提及在雨傘運動期間，參加者自首時會承認干犯哪一條罪行，與這次情況並不相同。