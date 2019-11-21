【香港人權與民主法案】謝鋒召見美國駐港總領事提嚴正交涉

外交部駐港公署特派員謝鋒周三（20日）召見美國駐港總領事史墨客（Hanscom Smith），就美國參議院通過《香港人權與民主法案》粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則提出強烈抗議，表示堅決反對，若果美國一意孤行插手香港事務，將會自食惡果。

謝鋒批評，美國有關政客出於撈取政治資本的一己私利，置國家利益、商界利益於不顧，必將遭到越來越強烈的反對。

他說，香港的繁榮穩定，中國的發展成就，是靠自己奮鬥打拼得來的，不是誰恩賜的；中國在過去困難時期都從未彎過腰，現在更不會屈服於任何外來壓力，「我們將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。我們有足夠多的辦法和足夠強大的力量維護香港的繁榮穩定。」

謝鋒強調中國有足夠辦法和力量維護香港的繁榮穩定。（資料圖片）

謝鋒敦促美國行政當局認清法案的嚴重危害，不支持、不簽署，立即停止插手香港事務。他說，美方應當懸崖勒馬，立即糾正錯誤。如果一意孤行，中方必將採取堅決反制措施，美方將自食惡果。

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