【理大衝突】羅永聰：理大情況差得難以想像　學生與警方關係負分

警方包圍理工大學事件持續多天，至今仍然有示威者留校園內。財政司司長前政治助理羅永聰今（21日）出席港台節目《千禧年代》時表示，現時仍有約百人在校園，分散在不同的大樓。他稱難以想像理工大學的情況，圖書館遭消防喉淋濕成「水池」、所有升降機均損壞，而校園內的衛生情況開始轉差，飯堂開始傳出異味，更有同學肚瀉和發燒。

大批中學校長在周一晚（21日）到理大協助學生離開。（資料圖片/陳欣彤攝）

羅永聰稱自己一連三日均有到理大協助示威者離開，他提及部分人會向他們查詢法律問題、但亦有人完全拒絕溝通。羅永聰指，仍然留守的人擔心離開需面對監禁十年的風險，亦認為離開「會對唔住手足」。他又形容學生與警方關係已經不是零分而是負分，校園內沒有一個人敢自己走出去，強調信任已成為一個嚴重的問題。

灣仔區校長聯會主席、聖公會鄧肇堅中學校長戴德正出席同一節目時表示，周日理大發生激烈對峙後，為了不想發生重大傷亡，連日來兵分多路協助學生，透過網絡與政府及立法會議員溝通，希望以和平方法處理問題，最重要是保障學生的人身安全。

就保安局局長李家超昨早的「自首論」，戴德正稱此說法並非當日的協議，惟他指李家超昨日中午已解釋，當日離開人士未滿18歲，不會即時被捕。對於有學校對參與阻塞港鐵的學生記過處分，戴德正認為處分屬合理，他稱不鼓勵學生做違法行為，即使如何理解學生都要懲罰，不過強調受到的懲罰應該要相稱，不宜過重。