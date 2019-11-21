【政壇諸事町】連登出po傳政府高層互毆　張建宗主動回應稱無聊

連登討論區今天（21日）有會員以《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》為題發文，指律政司司長鄭若驊被特首林鄭月娥以警棍毆打。政務司司長辦公室晚上在facebook鄭重其事地澄清，指今日有網上傳聞引述司長稱政府高層發生打鬥，「有關內容完全捏造」，形容傳聞非常無聊。 《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》一文其實是改編自《荷蘭三棍客潮文》，荷蘭國家隊在2012年歐洲國家盃分組賽被葡葡牙擊敗後，有內地網民杜撰新聞，稱荷蘭球星洛賓、雲佩斯和亨特拉爾賽後在更衣室互毆。

連登討論區今天（21日）有會員以《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》為題發文，杜撰指律政司司長鄭若驊被特首林鄭月娥以警棍毆打。

連登會員「成為王的男人」今天下午以《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》為題發文，謠傳政務司司長張建宗接受國際媒體訪問時炮轟鄭若驊和鄧炳強，稱鄧炳強以水瓶怒砸警員，因此有10名警員群毆鄧炳強，又謠傳林鄭在會議室以鄧炳強「榮譽警棍」毆打鄭若驊。

貼文在網上廣傳，其中文章是2012年來自中國大陸的一篇新聞，當時有人謠傳荷蘭球星洛賓、雲佩斯和亨特拉爾在歐洲國家盃負予葡萄牙後，三人在更衣室打鬥，其中文章訛稱前鋒亨特拉爾在更衣室裡稱「給我打，把他往死裡打」。此潮文在網絡上廣傳多年，常常有人把字眼更改後再發貼，不時有人信以為真。

政務司司長辦公室在facebook嚴肅回應這篇「潮文」，指今日有網上傳聞引述司長指政府高層發生打鬥，有關內容完全捏造，形容傳聞非常無聊。

政務司司長辦公室在facebook罕見回應，指今日有網上傳聞引述司長話政府高層發生打鬥，有關內容完全捏造，形容傳聞非常無聊。

《[江湖傳聞] 政府高層發生激烈打鬥》假新聞全文

政務司司長張建宗在接受國際媒體訪問中，炮轟鄭若驊和鄧炳強等人，稱他們就是特區政府的毒瘤。



張建宗談到：「如果你作為政務司司長，你本應該感到高興因為這是一種榮譽，你可以帶領你的團隊不斷前進，你就是政府第二把交椅，但是我從來沒有享受過這樣的待遇，政府有太多蠢人他們辦事都是以我為主，行政會議經常發生矛盾，開始我還試著去阻止，後來他們直接叫我閉嘴，我根本感覺不到自己就是司長。」



張建宗：「在會議鄧炳強常常痛罵其他官員，這再正常不過了，不過也有官員被激怒的時候，記得在中大攻防戰休息的時候，鄧炳強指揮得很不自在，回到指揮部用水瓶怒砸一位才進速龍的警員，當時在場的很多官員都已經無法容忍鄧炳強的所作所為，在加上那些常被他欺辱的警察無法阻止一幕發生了，至少有10人群毆了鄧炳強，你可以想像被10人群毆的滋味，在一旁的鄭若驊更是拍手叫好，不停大喊：『給我打，把他往死裡打！』當時劉江華、李家超這兩位大佬並沒有參與這次毆鬥，他們也沒有阻止好像一切與他兩無關。」



張建宗：「當發生那件事情後，鄧炳強的辦公室多了一根榮譽警棍，我想他是用來防身吧，在11月中鄧炳強正是用這根警棍報復了鄭若驊，在美國參議院通過人權法案後，全員回到政總，鄭若驊諷刺性說道：『全級第一，明天我們的資產就要回家了。』」



「林鄭月娥臉色僵硬但並沒有回應什麼，只是默默的走出會議室，這不像她的性格，果然在林鄭再次回到會議室的時候手裡握著一根木棍，在鄭若驊毫無防備的情況一棍打下，鄭若驊挨那一下著實不輕，趴在地上痛苦的抬頭才看到是打他那人正是林鄭，不等鄭若驊起身，林鄭又是一頓亂棍爆打，鄭若驊在地上滿地打滾不停求饒，在一旁的鄧炳強可不會放過這樣的機會不斷說道：『林鄭，打狗，用力打，往死裡給我打，打狗怎能少了我。 』」



「鄧炳強的警棍終於派上了用場，可惜一棍下去鄭若驊就脫臼昏死了過去，打得興起的林鄭怒了，朝著鄧炳強吼道：『這下還還怎麼打，你該滾一邊去！』鄧炳強也不甘示弱：『你再說一遍，有種你重複一遍！』林鄭沒有再回應什麼，如果鄧炳強手上沒有警棍那麼他們肯定會打起來。當時我身邊的官員嘴裡不停的說：『瘋了，瘋了，都已經瘋了。』」

2012年荷蘭三棍客潮文全文（來源：網絡大典）

前荷蘭隊長雲邦美在接受荷蘭足球報訪問中，炮轟洛賓和雲佩斯等人，稱他們就是荷蘭更衣室的毒瘤。

雲邦美談到：「如果你作為球隊隊長，你本應該感到高興因為這是一種榮譽，你可以帶領你的球隊不斷前進，你就是球隊領袖，但是我從來沒有享受過這樣的待遇，球隊有太多超級球星他們踢球都是以我為主，更衣室經常發生矛盾，開始我還試著去阻止，後來他們直接叫我閉嘴，我根本感覺不到自己就是隊長。」

雲邦美:「在球隊洛賓常常痛罵一些年輕球員，這在正常不過了，不過也有球員被激怒的時候，記得在一場熱身賽中場休息的時候，洛賓上半場踢得很不自在，回到更衣室用水瓶怒砸一位才進國家隊的球員，當時很多隊友都已經無法容忍洛賓的所作所為，在加上那些常被他欺辱的球員無法阻止一幕發生了，至少有10人群毆了洛賓，你可以想像被10人群毆的滋味，在一旁的亨特拉爾更是拍手叫好，不停大喊：『給我打，把他往死裡打！』當時雲佩斯、史奈達這兩位大佬並沒有參與這次毆鬥，他們也沒有阻止好像一切與他兩無關。」

雲邦美：「當發生那件事情後，洛賓的更衣櫃多了一根鐵棍，我想他是用來防身吧，在2012年歐洲杯洛賓正是用這根鐵棍報復了亨特拉爾，在最後一場對陣葡萄牙比賽結束後，全隊回到更衣室，亨特拉爾諷刺性說道：『英超最佳球員，明天我們就要回家了。』」

「雲佩斯臉色僵硬但並沒有回應什麼，只是默默的走出更衣室，這不像雲佩斯的性格，果然在雲佩斯再次回到更衣室的時候手裡握著一根木棍，在亨特拉爾毫無防備的情況一棍打下，亨特拉爾挨那一下著實不輕，趴在地上痛苦的抬頭才看到是打他那人正是雲佩斯，不等亨特拉爾起身，雲佩斯又是一頓亂棍爆打，亨特拉爾在地上滿地打滾不停求饒，在一旁的洛賓可不會放過這樣的機會不斷說道：『洛賓，打狗，用力打，往死裡給我打，打狗怎能少了我。 』」

「洛賓的防身鐵棍終於派上了用場，可惜一棍下去亨特拉爾就昏死了過去，打的興起的雲佩斯怒了，朝著洛賓吼道：『這下還還怎麼打，你該滾一邊去！』洛賓也不甘示弱：『你在說一遍，有種你重複一遍！』雲佩斯沒有在回應洛賓什麼，如果洛賓手上沒有鐵棍那麼他們肯定會打起來。當時我身邊的隊醫嘴裡不停的說：『瘋了，瘋了，都已經瘋了。』」