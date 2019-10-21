印度咖哩｜連登仔發起重慶大廈「和你食」　推介5間咖哩食店

近日遊行示威，尖沙嘴重慶大廈一度成為焦點，有連登討論區網民、又稱「連登仔」更表示要在下星期收工後去重慶大廈食咖哩。《香港01》飲食記者搜羅了網友們推介的重慶大廈咖哩食店，帶大家走一趟正宗咖哩之旅。

不少人對重慶大廈的印象並非太正面，所以經過都不會打算入去。不過，其實重慶大廈臥虎藏龍，裡面有多間好食的咖哩食店，而且提供的菜式種類繁多，大家絕對可以入去一試。

重慶大廈（資料圖片）

【1】Khyber Pass Mess Club（7E咖喱王） —— 必食紅、黃咖哩，多位明星曾經光顧

提到重慶大廈中最著名的印度餐廳之一，必定是在E座7樓的Khyber Pass Mess Club，由於名字太長，大家都統稱它做「7E咖喱王」。

「7E咖喱王」由印度廚師主理，味道正宗，款式多且價錢合理，職員熱情親切又有禮。多間傳媒都去過報導這間食店，而多位名人都曾專程去光顧。客人大多都必叫一款黃咖哩和一款紅咖哩，再配以印度烤餅。

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+ 9 + 8 + 7

Khyber Pass Mess Club 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈E座7樓E2室 營業時間：12:00-15:00 / 18:00-23:00 電話：27212786 / 64440961

【2】新德里餐廳 The Delhi Club（3C新德里咖哩王） —— 咖哩出色，最適合配芝士烤餅

重慶大廈同樣人氣爆燈的食店有位於C座3樓的新德里餐廳，不少網友對新德里餐廳的評價都是咖哩出色。而網友們普遍喜歡以芝士烤餅再塗上咖哩吃。新德里餐廳的芝士烤餅裡包著大量濃郁的芝士，有著豐富的奶香，其他口味的烤餅同樣出色。至於新德里餐廳的必食菜式則有炒印度黃飯、新德里特式燴羊肉和瑪沙拉燴雞。

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+ 5 + 4 + 3

新德里餐廳 The Delhi Club 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈C座3樓3室 營業時間：12:00-15:30 / 18:00-23:30 電話：23681682 / 59670026

【3】Sedique Halal Mess（6A巴基斯坦餐廳） —— 份量大份夾抵食

Sedique Halal Mess是一般街客較少認識的重慶大廈食店，但只要走進大廈問人，不少人都會推介Sedique Halal Mess，因為食物又平又大份。細小又簡樸的格局之中，提供傳統的巴基斯坦美食，而且受到不少本土人推介。當中的鐵板燒雞更是必食名物，香辣乾身，讓人食到停不了口。不過，不少人指出Sedique Halal Mess的食物入味但偏鹹，而且很油，唯一較其他食店好的就是價格更相宜且大份。

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+ 3 + 2

Sedique Halal Mess 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈A座6樓A3室 營業時間：從缺 電話：23674445 / 34223491

【4】香料咖哩皇 —— 菜式較少但價錢親民

香料咖哩皇前身為咖哩王，由巴基斯坦人主理。相比起其他較出名的印度美食食店，香料咖哩皇提供的菜式較少，但大家也可以選擇兩人餐或四人餐，價錢更實惠。雖然網上對香料咖哩皇的評論不是特別多，但當中的蒜蓉烤飽、咖哩角、炭烤香燒雞、烤脆餅塊、印度黃飯、瑪沙拉咖哩雞和印度香料咖哩雞都十分值得試。

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+ 8 + 7 + 6

香料咖哩皇 地址：尖沙咀彌敦道36-44號重慶大廈4樓C-2室 營業時間：18:00-23:00 電話：97722941

【5】印度素食菜館（Smrat Pure Veg） —— 重慶大廈的素食咖哩選擇

素食者也想食咖哩，位於重慶大廈5樓的印度素食菜館就為大家提供了好選擇。老闆最推薦的菜式是芝士洋蔥辣燴，也是食店中最貴的菜式。雖然很小一碗，但裡面加了青椒、蕃茄、小黃瓜、洋蔥等大量蔬菜，加上芝士後香濃好吃。更重要的是，印度素食菜館的價錢十分便宜。

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