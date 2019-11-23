【區議會選舉】選舉工作人員獲大手加薪三成　票站主任2日賺2萬

香港近日的暴力示威浪潮持續，周日的區議會選舉能否如期舉行成國際關注焦點。政府對區選保安不敢掉以輕心，除了在每個票站加重警力，消防處亦成立快速應變小組應對可能出現的火警。 票站安全堪慮，選舉工作被視為「苦差」。據了解，選舉事務處上周五(15日)向內部發信，公布上調前線選舉工作人員的酬金。其中最高級的投票站主任(PRO)及副投票站主任(DPRO)酬金獲大幅加三成，酬金最高可達20,840元。其餘職級的員工則獲加薪約一成，包括助理投票站主任(APRO)、投票助理員、點票助理員、投票站事務員及點票站事務員。 《香港01》正就此事向選舉事務處查詢，暫未獲回覆。

近日政治風波中暴力事件不斷升級，高級公務員協會主席黃孔樂在9月時公開承認，同事對參與選舉工作有擔憂，擔心不懂處理衝突場面，又指今年區議會選舉的招聘情況較往年差。

選舉工作人員職位只限公務員申請，工作包括在投票日前一天協助布置投票站，維持投票及點票過程順利，以及在在點票完成後協助清理場地，前後工作最多兩天，可謂公務員賺外快的一個途徑。

選舉事務處於今年四月發出的通函已訂明今年選舉工作人員的酬金，惟事隔七個月後，臨近選舉時間又再度上調薪金數字，令外界臆測是否前線員工對投票日的工作卻步，政府需要「重賞」安撫公務員。

票站主任酬金 較上屆區選狂升1.3倍

翻查資料，今年區議會選舉的工作人員酬金，實已較2015年區議會選舉的薪酬翻了近一倍； 以最高薪的一般投票站(選民人數超過7,500人)的投票站主任為例，酬金由四年前的8,980元﹐升至今年的16,030元，經11月最新上調後更升至20,840元，而該職位只限總薪級表第 39 點或以上的公務員申請。