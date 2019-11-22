【區議會選舉】再有票站改地址　屯門富泰、沙田駿馬選民請留意

11月24日星期日就是區議會選舉，早前已有4個選區要更改票站，今日（22日）選舉事務處公布再有票站更改地址，分別是屯門富泰選區。

由嶺大郭少明伉儷樓改為興德學校

選舉事務處表示，經風險評估之後，屯門富泰選區的票站位置，會由原先的嶺南大學郭少明伉儷樓，改至慶平路1號興德學校有蓋操場。

如果選民已向選舉事務處登記手機號碼或電郵地址，選舉事務處會向富泰選區選民發出手機短訊及/或電子郵件。而富泰邨內適當位置亦會貼出告示，通知區民有關改動。

富泰選區的投票站由原本的嶺南大學郭少明伉儷樓（黑圈），改為興德學校（紅圈）。（Google地圖）

駿馬選民或收不到最新通知卡

至於早前已公布更改地點的沙田駿馬選區，由於區內部份設施關閉，約200名選民可能無法收到選舉事務處寄出的信函及新投票通知卡，通知他們投票站已由香港中文大學富爾敦樓，改為火炭駿景園駿景路1號地下仁愛堂香港台山商會長者活動中心。

選舉事務處發言人說，選民如果未曾收到投票通知卡，可登入選民資料網上查閱系統（www.voterinfo.gov.hk）查閱自己獲編配的投票站，或致電選舉熱線2891 1001查詢。

目前更改投票站的選區共有5個，分別為：

（1）位於香港薄扶林的沙宣道會堂，改為位於香港仔漁光道43號漁光道體育館；

（2）位於紅磡的香港專上學院，改為位於九龍油麻地眾坊街80號的油蔴地街坊會學校；

（3）位於大埔的香港教育大學賽馬會小學，改為位於新界大埔廣福邨的聖公會阮鄭夢芹小學；

（4）位於沙田香港中文大學富爾敦樓，改為新界沙田火炭駿景園駿景路1號地下仁愛堂香港台山商會長者活動中心；及

（5）位於嶺南大學郭少明伉儷樓的投票站，改為位於新界屯門慶平路1號的興德學校（有蓋操場）。