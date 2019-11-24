【區選2019】網傳老人家可「打尖」投票　政府澄清：絕無此事

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今日（24日）是區議會選舉投票日，多個票站出現人龍，網上流傳指老人家可免排隊，優先投票，政府在2019區議會選舉Facebook專頁今早（24日）發帖文澄清絕無此事。文中指，選民需按身份證上的英文字母分流領取選票，惟某些英文字母的發票枱無人排隊，故職員按情況到站外請相關選民先入內領票。

網上流傳有指老人家獲優先投票，政府的2019區議會選舉專頁今早（24日）發帖文澄清絕無此事。（2019區議會選舉facebook專頁）

帖文指，選民進入票站後，需要接身份證上的英文字母分流領取選票，而今早不少票站大排長龍，站內發票枱選民分布未必平均，票站職員為疏導人流，按情況到站外請相關選民進入某些無人排隊的發票枱先領票。

文中又指，坐輪椅、傷殘人士等，票站職員會特別處理。最後更強調票站外的人龍清得更快，人人得益，「而最重要、最重要、最重要的是：所有排隊的選民都一定有票投！」

選管會主席馮驊早上巡視票站後表示，留意到多個票站出現人龍，呼籲選民耐心等候，投票時間結束前已排隊的選民，都會有權投票，點票會在投票結束後開始。他強調是按排隊次序投票，入內後再按身份證號碼分流。

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