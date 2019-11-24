【區選2019】暫接744宗投訴　馮驊：選民毋須急於投票

區議會選舉今日（24日）舉行，選舉管理委員會主席馮驊早上巡視票站後，於紅磡灣馬頭涌官立小學會見傳媒。馮驊表示，選管會截至上午9時接到744宗投訴個案，主要內容包括選舉廣告，拉票及投票安排。他亦提醒選民只需出示身份證便可投票，在票站內不可使用電子通訊和攝錄器材。

選管會主席馮驊早上巡視票站後表示，留意到多個票站出現人龍，他呼籲選民耐心等候。（羅國輝攝）

選舉管理委員會主席馮驊今日（24日）巡視票站後會見傳媒，他指選委會截至今日早上9點，接獲744宗關於區議會選舉的投訴，主要投訴內容圍繞選舉廣告，拉票及投票安排。馮驊指，若選民有任何關於是次選舉的投訴，可以致電熱線2827 7251投訴或查詢。

馮驊提醒選民留意投票的注意事項，例如只需要出示身份證便可投票，惟選民必須親身到票站投票。另外，他強調香港有法例規管，票站內不可以使用任何電子通訊和攝錄器材。

法例規定任何人不得在票站內向他人展示任何有關選舉或候選人的物件，但馮驊指出，現時沒有任何法例規定選民不能帶備忘進票站提醒自己投票意向。

另外，馮驊指香港選舉制度有一個重要原則，就是公平競爭，有人促使和阻礙當選的意圖而招致選舉開支或選舉廣告屬犯法，強調不是候選人無權這樣做。但他指，香港制度有調查、起訴及審判等程序，任何人都可答辯和解釋。