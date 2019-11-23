【區議會選舉】經典戰役：律師之戰何君堯勝何俊仁　掀鎅票話題

今屆區議會選舉破天荒沒有自動當選的「白區」，各區均最少有兩人參選，加上反修例浪潮令香港局勢於今年間急速惡化，選情備受關注。雖然有人認為區議會選舉與整體政治局勢關係較疏離，但翻查歷史，原來區選戰果已多次左右政治大勢走向。 《香港01》今次為大家「回帶」區選五場經典戰役之一，主角正正是是次反修例風波中，其中一名「惹火人物」何君堯。

2015年區議會選舉，多區出現泛民撞區的局面，其中以屯門樂翠選區最多人，共有6名候選人參選。

樂翠選區之中的美樂花園有公務員宿舍，而民主黨在該區得票十分穩固，由1994年開始一直都是民主派人士勝出，何俊仁更在1999年、2003年、2011年贏得席位，但選票差距一直收窄。

何君堯空降樂翠 建制泛民均多於一人參選

2015年，民主黨有意讓何俊仁助理溫朗鈞接棒，但由於何君堯轉戰該區，於是由何俊仁親自對決。

然而，該區出現建制派民雙方都有𠝹票的情況。在泛民一方，何俊仁繼2011年被人民力量陳偉業狙擊之後，2015年再遇上熱血公民鄭松泰。而另一參選人張永偉自稱年輕支持真普選，另外前美樂花園法團成員阮偉忠亦參戰。

建制方面，2011年敗給何俊仁、與張學明關係密切的退休警察沈錦添亦宣布參選。

何俊仁由1999年起，連續3屆當選屯門樂翠選區的區議員。（資料圖片）

2014年雨傘運動之後，新興政團崛起，亦有人不滿民主黨等傳統泛民政黨，因此樂翠選區混戰特別惹人注目。

當時何俊仁面對不少過往未見過的策略，包括有人流出傳言，稱「唔需要一啲人喺議會入面睇AV」，雖然並無指名道姓，但這種失實指控令人聯想到2014年何俊仁在立法會會議期間觀看少女模特兒相冊的事件。

何俊仁鄭松泰 合共得票高於何君堯

最終何君堯以2013票當選，何俊仁得到1736票。如何俊仁選票加上鄭松泰的392票，兩人合共得到2,128票，高於何君堯得票，令鎅票事件成為區選後一段時間全港話題。2019年區議會選舉，泛民各區亦加強協調，以防止樂翠事件再度發生。

何君堯今屆爭取樂翠選區連任，對手為民主黨盧俊宇，以及無申報政治聯繫的蔣靖雯。

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