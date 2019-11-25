【區議會選舉】細數建制派落馬「悍將」　連這位長勝將軍也被拔起

區議會選舉揭盅，在反修例風暴刺激下，今屆投票率超過七成，是香港有史以來最高。外界過往估計建制派今屆會陷於劣勢，而結果建制派確實「死傷慘重」，而且更是「海嘯式」的慘敗。可說這結果既有意料之內，也有意料之外。 今次區選之中，建制派多名在地區工作多年的「悍將」紛紛落馬，包括多位現任立法會議員、區議會主席等。除言行出位的何君堯外，民建聯、工聯會均遇到極嚴重挫敗。區議會勢力大洗牌，勢將對日後政局帶來翻天覆地的影響。

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民建聯4名現任立法會議員，包括周浩鼎、鄭泳舜、張國鈞、劉國勳，先後敗陣。（資料圖片）

民建聯多人落馬 李慧琼幸保議席

民建聯作為建制派第一大黨，今屆多名現任立法會議員均告落敗，包括周浩鼎、鄭泳舜、張國鈞、劉國勳。其中劉國勳由2007年當選欣盛區議員後一直連任，2016年參選區議會功能界別（第一），無人競爭下自動當選，結果今屆區選也不幸落馬。

民建聯主席李慧琼在土瓜灣北擊敗「長毛」梁國雄；柯創盛在廣德對決「快必」譚得志，以不足200票獲勝。兩人幸保議席，可是民建聯今次遭逢大敗，黨派聲勢已嚴重受挫。

何君堯、麥美娟今屆區選亦告落馬。（資料圖片）

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何君堯、麥美娟形象鮮明

出選屯門樂翠的何君堯，2015年擊敗民主黨何俊仁當選區議員，翌年晉身立法會。何君堯素來言行出位，多次發表爭議言論，如主張對支持港獨人士「殺無赦」、指民主派立法會議員毛孟靜「食慣洋腸」等，他在元朗7.21襲擊中，更被拍到與白衣人握手，成為輿論攻擊對象。

工聯會麥美娟亦是一名形象鮮明的建制派，由1994年一直擔任區議員至今，可說在眾多建制派猛將中，最沒可能被擊落的一位。

在《逃犯條例》爭議中，建制派支持政府修例，結果條例硬闖失敗，和政府齊齊「炒車」。有報道指，特首林鄭月娥6月中在禮賓府會見建制派期間，麥美娟以粗言破口大罵，指落區解釋修例時「日日被人X」，據報她更和林鄭雙雙落淚。由於情節離奇，麥美娟一度成為話題人物。

工聯會現時包辦立法會兩個勞工界功能界別議席，分別是何啟明和陸頌雄，兩人本身亦分別是栢雅及天恆區議員，但今屆雙雙落敗，未能連任。

工聯會只有郭偉強在北角和富保住議席。

田北辰於今屆區選亦告落敗。（資料圖片）

溫和建制田北辰 也無法倖免

田北辰在建制派之中屬較溫和。田於2007年兩鐵合併後離任九鐵主席，投入政界發展，於2008年加入自由黨參戰九龍西立法會直選落敗。他於2010年退出自由黨，其後成為新民黨創黨成員，投入地區工作，2011年參選荃灣愉景選區獲勝。於2012年立法會選舉，「田二少」轉戰新界西成功當選，2016年成功連任，2017年退出新民黨，成立實政圓桌。

在反修例風波中，「田二少」在建制派中，是少數明確提出政府應成立獨立調查委員會的一人，並多次批評政府的不足。但在這場「大海嘯」之中，田北辰仍然難以「倖存」。

葉傲冬是現屆油尖旺區議會主席，但是次區選連任失敗。（資料圖片）

「左派世家」葉傲冬 現屆區議會主席未能連任

除現任立法會議員外，亦有多區的現屆區議會主席落馬，其中包括民建聯葉傲冬。葉於2011年當選佐敦東區議員，2015年經改劃界後當選為佐敦南區議員，接替同屬民建聯的鍾港武成為油尖旺區議會主席。

葉傲冬可說出身「左派世家」，他是前區議員葉國忠的兒子、民建聯元老葉國謙的姪子，同樣有多年地區工作經驗，由2008年起擔任油尖旺區議員至今。2016年立法會選舉九龍西選區，葉傲冬在出選名單中僅排在蔣麗芸之後。