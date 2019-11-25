【區議會選舉・海怡西】黃之鋒PlanB林浩波勝：反映認同政治取態

區議會選舉結果陸續出爐，於海怡西選區、被外界視為黃之鋒「Plan B」的民主派候選人林浩波，以4164票當選，以超過900票之差壓倒競選連任的新民黨陳家珮。

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海怡選區的林浩波勝出。（李澤彤攝）

林浩波以約900票擊敗新民黨陳家珮。勝出選舉後，林浩波表示，衷心感謝選民，選舉結果顯示選民認同其團隊的政治取態及地區工作，希望之後於海怡西社區繼續默默耕耘。他又指，是次投票率是海怡西歷來最高，亦是全港第三位高，反映近數月市民不滿政府表現，同時在捍衛投票權。

對於是次選舉中民主派於多區報捷，林浩波認為選民清晰表示，對港府及內地政府的施政不滿。林浩波又稱，勝出票數不多，之後推行地區政策時，會透過民主理念，達至施政和諧。他表示，暫未有打算參選立法會的區議會（第二）功能界別選舉。

陳家珮落敗後，大批在場監票市民高呼要求與她「自拍」。陳未有發言就即時離開現場。

香港眾志秘書長黃之鋒原本參選海怡西選區，惟其後被選舉主任裁定提名無效。被外界視為黃之鋒「Plan B」的民主派候選人林浩波最終獲得4164票，新民黨的陳家珮則獲3236票，廢票為43票。林浩波進入點票中心時，全場即時拍手，並高呼：｢光復海怡｣。晚上10時半，海怡西選區海怡社區中心投票站累積共有7,442人投票，投票率約為79.8%。

林浩波為傘後組織「思言財雋」的成員，過往多與黃之鋒共同處理該區的地區工作，於黃之鋒被裁定提名無效後頂替他參選。林浩波於周日（24日）獲知名人士站台，包括藝人葉德嫻現身支持。

海怡西選區建制派陳家珮，被黃之鋒Plan B林浩波擊敗。（李澤彤攝）

陳家珮自2014年擔任該區議員

陳家珮由2014年擔任海怡西區區議員至今，當年她以高票壓倒民主派的人民力量袁彌明及民主黨單仲偕，而於其後的2015年區選，陳家珮同樣取勝。不過，在去年的港島區立法會補選，被視為香港眾志「Plan B」的區諾軒在海怡西選區獲2692票，陳家珮則獲2296票。陳家珮曾提及建制派候選人選情嚴峻，但相信比拼政網、地區工作的話，她仍有信心。被問到早前曾稱呼示威者為「曱甴」，她指這是「暴力對香港有害」的意思，呼籲社會和暴力割席。她亦獲前新聞統籌專員、前海怡西區議員馮煒光支持。